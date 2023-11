Antena 3 completa dos años de dominio televisivo sobre La 1 y Telecinco con su victoria en octubre

Antena 3 (12.9%) lidera septiembre y suma 24 meses seguidos siendo la cadena de televisión más vista de nuestro país. Por tanto, cumple dos años de liderazgo ininterrumpido, una hazaña que empezó a gestarse un par de meses antes, en agosto de 2021. Fue por esas fechas cuando logró cortar por centésimas la histórica racha triunfal de Telecinco, que llevaba 35 meses seguidos como número uno. Dicha victoria se amplió al mes siguiente. Y aunque el canal de Mediaset recuperó el trono en octubre, la cadena de Atresmedia se lo arrebató definitivamente en noviembre de ese año.

Desde entonces, Antena 3 ha encadenado un triunfo mensual tras otro hasta llegar a los 24 que cuenta en estos momentos. Y los que quedan, porque salvo giro inesperado de los acontecimientos, lo tiene todo de cara para seguir al frente de la televisión nacional. De hecho, ha bajado una décima respecto a septiembre y 1.2 puntos respecto a octubre de 2022, y aun así ha terminado el mes 2.5 puntos por encima de La 1 (10.4%) y con 3.2 puntos de ventaja sobre Telecinco (9.7%). Por ponerlo en contexto, es su mayor ventaja sobre esta última en un mes de octubre de los últimos 27 años (1996).

En estos dos años de liderazgo, el techo de Antena 3 ha sido de un 14.4% de cuota media (noviembre de 2021, febrero y marzo de 2022), y su suelo, un 11.9% (agosto de 2023). Su mayor ventaja sobre la segunda cadena más vista la firmó en enero de 2023 (+3.7 puntos sobre Telecinco), y la menor, en noviembre de 2021, precisamente el mes que dio inicio a esta histórica racha (+0.4 sobre Telecinco). Además, lleva 10 meses seguidos liderando, como mínimo, con 1.5 puntos de ventaja, lo que refleja su fuerza respecto a la competencia.

Cuota y ventaja de Antena 3, mes a mes, desde que es líder:

Noviembre 2021: 14.4% (+0.4 sobre Telecinco)

Diciembre 2021: 13.8% (+0.6 sobre Telecinco)

Enero 2022: 14% (+0.9 sobre Telecinco)

Febrero 2022: 14.4% (+0.9 sobre Telecinco)

Marzo 2022: 14.4% (+2.5 sobre Telecinco)

Abril 2022: 13.6% (+1.5 sobre Telecinco)

Mayo 2022: 13.6% (+0.5 sobre Telecinco)

Junio 2022: 13.7% (+0.5 sobre Telecinco)

Julio 2022: 13.6% (+0.5 sobre Telecinco)

Agosto 2022: 13.4% (+2.4 sobre Telecinco)

Septiembre 2022: 14% (+1.9 sobre Telecinco)

Octubre 2022: 14.1% (+1.8 sobre Telecinco)

Noviembre 2022: 14.3% (+2.8 sobre Telecinco)

Diciembre 2022: 13.4% (+0.7 sobre La 1)

Enero 2023: 14.2% (+3.7 sobre Telecinco)

Febrero 2023: 14.2% (+3.2 sobre Telecinco)

Marzo 2023: 14.1% (+2.9 sobre Telecinco)

Abril 2023: 12.9% (+1.5 sobre Telecinco)

Mayo 2023: 13.5% (+2 sobre Telecinco)

Junio 2023: 13.5 (+2.5 sobre Telecinco)

Julio 2023: 12.9% (+3 sobre La 1)

Agosto 2023: 11.9% (+1.7 sobre La 1)

Septiembre 2023: 13% (+2.5 sobre La 1)

Octubre 2023: 12.9% (+2.5 sobre La 1)

La parrilla diaria, su gran fortaleza

Antena 3 ha conseguido todo esto gracias, en gran parte, a su potente programación diaria, que es prácticamente la misma que tenía hace dos años, aunque con algunas excepciones. Por ejemplo, Espejo Público, Cocina abierta de Karlos Arguiñano y La ruleta de la suerte continúan formando el núcleo de su franja matinal.

En este tiempo, el programa culinario y el concurso de Jorge Fernández han dominado sus respectivas franjas de emisión, mientras que el magacín de Susanna Griso empieza a ganar terreno justo ahora, en su primer curso sin Ana Rosa Quintana enfrente. De hecho, Espejo Público (13.4%) ha firmado en octubre su mejor mes en más de un año (septiembre 2022), contribuyendo así a que Antena 3 haya liderado las mañanas del último mes junto a laSexta (13.6% para ambas), por mucho que el programa no lidere su franja.

Por la tarde, Amar es para siempre y Pasapalabra -el programa que propició el cambio de paradigma entre las dos grandes privadas tras su abrupto final en Telecinco, en octubre de 2019, y su llegada a Antena 3 unos meses después- siguen conviviendo con una serie turca (antes Tierra amarga, ahora Pecado original), y desde hace un año también con un magacín (Y ahora Sonsoles, que cogió el relevo de ¡Boom!). En este periodo, Antena 3 ha liderado las tardes en un 67% de ocasiones. Este curso dirá adiós a Amar es para siempre, que ha cerrado octubre con su mejor cuota mensual (11.4%) desde hace casi un año.

Por la noche, El Hormiguero sigue siendo el programa más visto de la televisión, así como el único capaz de promediar dos millones de espectadores en estos momentos -Pasapalabra se queda muy cerca en octubre-. Después, en el horario estelar, Antena 3 continúa apoyándose en las series turcas (Hermanos y Secretos de familia ahora, Inocentes e Infiel el año anterior), junto a programas de éxito contrastado (Tu cara me suena, La Voz) y otros de menor pegada (The Floor, Password y Joaquín, el novato, en octubre). En estos 24 meses, ha encabezado el prime time un 78% de veces, gracias a que Kantar Media contabiliza esa franja desde las 20:30 hasta las 0:00 horas, beneficiándose de su “milla de oro” con Pasapalabra, Antena 3 Noticias 2 y El Hormiguero.

Por último toca hablar de los informativos, que ya eran líderes antes de que Antena 3 lo fuese a nivel global. De hecho, la marca Antena 3 Noticias lleva 46 meses de liderazgo ininterrumpido, que son 39 para Antena 3 Noticias 2 (desde agosto de 2020, tres meses después de la llegada de Pasapalabra) y 69 para Antena 3 Noticias 1 (desde febrero de 2018). En cuanto a las de fin de semana, la primera edición es líder desde hace 39 meses (agosto 2020) y la segunda, desde hace cuatro meses.

Todo esto, en su conjunto, ha contribuido a que Antena 3 haya sido la cadena más vista en el 80% de los días en estos dos últimos años, cifra que sube al 91% si solo contamos los días laborales. Además, ha conseguido la emisión más vista el 90% de los días, casi siempre por esa 'milla de oro'. Por si fuera poco, también atesora el 81% de las 500 emisiones más vistas en este tiempo, así como el 87% de los 'minutos de oro'.

La situación de La 1 y Telecinco

La 1 (10.4%) es, hoy por hoy, el perseguidor más inmediato que tiene Antena 3. La cadena pública pierde una décima respecto a septiembre, aunque gana 1.9 puntos en relación a octubre de 2022. Además, firma su mejor octubre de los últimos cinco años, y encadena tres meses seguidos por encima del 10% de cuota, algo que no ocurría desde 2018 (julio, agosto y septiembre).

Por tanto, se puede decir que La 1 de TVE pasa por su mejor momento en audiencias en mucho tiempo. Y eso que en octubre ha sufrido un fracaso tan sonado como el de La Plaza, retirado tras solo ocho emisiones, y el dubitativo inicio de La Moderna, su nueva serie diaria, que no termina de despegar. Además, El Conquistador y Dúos increíbles no están dando la talla, siendo viejos conocidos como MasterChef Celebrity (líder de la noche de los jueves) y Cuéntame (líder de la noche de los miércoles con su temporada final), los que han salvado este mes la papeleta pese a no estar en su mejores días.

Aun así, La 1 lleva cuatro meses seguidos siendo la segunda cadena más vista de España. La pública está muy lejos del liderazgo, y pensar en un posible sorpasso sobre Antena 3 parece irreal en estos momentos, pero al menos se está asentando sobre las bases que empezó a construir a principios de año con La Promesa, la serie que ha impulsado sus tardes, que inauguró la nueva etapa del canal con las ficciones diarias (tres actualmente en emisión) y que ahora mismo es el principal referente de su programación diaria.

Su situación, en cualquier caso, es mejor que la de Telecinco (9.7%), la gran derrotada de los últimos dos años. La cadena de Mediaset gana una décima respecto a septiembre, pero pierde 2.6 puntos sobre octubre de 2022 y 4.7 puntos sobre octubre de 2021, el último mes que fue líder. Además, firma el peor octubre de su historia y suma cuatro meses seguidos por debajo del 10% de cuota, lo que deja a las claras el mal momento del canal y el retroceso que ha sufrido en estos dos últimos años.

Su fuerte pérdida de audiencia ha venido acompañada de profundos e históricos cambios. Hace un año se dio a conocer la marcha de Paolo Vasile como consejero delegado, cargo que llevaba ocupando desde 1999 y a través del cual había construido la Telecinco del siglo XXI, haciendo de ella la cadena de los realities y los programas del corazón.

Sin embargo, en cuestión de meses perdió Pasapalabra y tuvo que meter a Gran Hermano en la nevera como consecuencia del caso de Carlota Prado. Dos duros golpes que dieron paso a mil y un intentos por sustituir a ambos formatos, a cada cual más infructuoso. Por el camino, valores seguros como Sálvame empezaron a dar síntomas de desgaste, y la nueva dirección optó por realizar movimientos de calado para intentar salir de esta crisis.

Sálvame y su spin-off nocturno, el Deluxe, terminaron a principios de verano después de 14 años de emisión, así que ahora es Ana Rosa Quintana quien ocupa las tardes con su TardeAR, que por ahora no está rindiendo al nivel que necesita el canal. A su vez, Ana Terradillos (La mirada crítica) y Joaquín Prat (Vamos a ver) ocupan su lugar por las mañanas, aunque sólo el programa del segundo es líder de su franja de emisión.

Por la tarde, Así es la vida no está despuntando en la sobremesa, mientras que Reacción en cadena pone la nota positiva a última hora de la tarde al haber firmado en octubre su mejor mes histórico, si bien Pasapalabra le saca cada día el doble de audiencia. En access, Telecinco intentó plantar cara a El Hormiguero con Cuentos chinos, pero el programa de Jorge Javier Vázquez fue cancelado a las tres semanas.

Ahora su lugar lo ocupa GH VIP: Última hora, entrega diaria del célebre reality, que ha vuelto este curso después de 4 años de ausencia, aunque la expectación que había por su vuelta no se está traduciendo en grandes datos de audiencia. Es uno de los pocos programas fuera de la franja matinal de Telecinco que supera en cada gala el 10% de cuota, pero ni lidera los jueves ni lo hace con regularidad los domingos. Además, su Límite 48 horas fue un visto y no visto, ya que fue suprimido tras solo dos emisiones en la noche del martes.

El musical de tu vida, la recién finalizada temporada 13 de La que se avecina, el cine de los viernes y los nuevos capítulos de Entrevías conforman un prime time desolador para Telecinco, que solo sonríe un poco los sábados con Got Talent. Por tanto, el panorama es más adverso que nunca para la cadena, que después de dos años y muchos cambios dentro y fuera de la pantalla, todavía no ha dado con la solución a su grave crisis de audiencia.

laSexta lleva 28 meses por delante de Cuatro

Fuera de las tres grandes cadenas, octubre nos deja un buen mes para laSexta (6.5%). La segunda cadena de Atresmedia sube una décima respecto a septiembre y ocho respecto a 2022. Además, firma su mejor octubre de los últimos tres años, y acaba el mes compartiendo liderazgo con Antena 3 en la franja matinal (13.6% de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas). Todo gracias a Aruser@s (17.5%), que sigue líder y logra la máxima ventaja histórica sobre su competencia, y a Al rojo vivo (12%), que firma su mejor mes desde mayo de 2022.

A todo esto, la marca laSexta Noticias (8.4%) anota su mejor resultado del último año y medio, igual que laSexta Noticias 14h (10.4% de lunes a viernes), laSexta Noticias 20h (7.6%) y laSexta Noticias 14h fin de semana (8.6%) a título individual. Esta mejora contrasta con la debilidad del prime time, donde estrenos como el de Deudas y apuestas como Desmontando, laSexta Xplica o las reposiciones de ¿Te lo vas a comer? está dando un resultado muy pobre. El Taquillazo despunta según la película, mientras que Equipo de investigación y Salvados no pasan por su mejor momento.

Aun así, laSexta lleva 28 meses seguidos por delante de Cuatro (5.4%), que gana una décima sobre septiembre y cuatro en el periodo interanual. De hecho, es su mejor octubre de los últimos cuatro, su mejor mes de 2023, y el más competitivo desde marzo de 2022 (19 meses), aunque no le vale para superar a su máximo rival. Pese a no conseguirlo, este mes se ha apuntado buenos tantos, como el potente regreso de Fuera de cobertura, el desempeño de Volando voy y datos tan inusualmente altos como el de El rey león, que destacan junto a la solidez habitual de First Dates.

Por contra, Dos bodas gipsy no ha estado a la altura de otros spin-offs de la factoría 'gipsy', la nueva etapa de Cuatro al día no termina de despegar y la marca deportiva El Desmarque sigue pasando desapercibida, entre otros problemas que persiguen al canal en su lucha por igualar su batalla con laSexta.

AUDIENCIAS DEFINITIVAS OCTUBRE 2023