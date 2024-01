Pedro Piqueras regresó a Telecinco por un día junto a Ana Rosa y avanzó a qué le gustaría dedicarse ahora en TV

Pedro Piqueras ha vuelto este miércoles a Telecinco, eso sí, ahora solo como invitado. Horas después del homenaje recibido en la gala de los Premios Iris, el periodista ha pasado por el plató de TardeAR para someterse a una entrevista con una Ana Rosa Quintana que fue contundente al referirse a la jubilación del primero. “No he entendido que te vayas tan joven”.

“Yo tampoco, pero ya era hora”, comenzó él. “Podría haber seguido mucho tiempo, pero llega un momento en que iba a haber cambios de decorados, y pienso que eso es mejor que lo lidere otra persona”, explicaba sobre la necesidad de que entrara alguien más joven para hacer el “rodaje” de la nueva etapa. Pero también sobre el ánimo por cambiar su rutina.

“He trabajado en esto 51 años en activo, desde que empecé en el diario Pueblo. En televisión, 34 años, 18 aquí”, destacaba el periodista, que presentó Informativos Telecinco por última vez el jueves 21 de diciembre. “Es bueno saber decir adiós, y hay que valorar el tiempo libre, la gente a la que quieres y a tus amigos”.

Quintana y Piqueras coincidieron en dos de los tres grandes grupos, en Antena 3 y Telecinco, no así en TVE, donde él inició su carrera televisiva. Piqueras narró cómo fue trabajar para Pilar Miró, “una mujer muy militar, muy firme y expeditiva, pero a la vez muy tierna”, y cómo le propuso convertirse en presentador del Telediario. Recordaba cómo fue subir a su despacho y escuchar la oferta: “Tienes cinco minutos para pensarlo”, le dijo ella, después de que Jesús Hermida le hiciese, “sin que me enterase”, una prueba para tantear su valía.

“Tal vez haga reportajes, o documentales. ¿Quién sabe?”

Ana Rosa quiso poner en valor que Piqueras ya tomó la costumbre de levantarse del asiento en informativos. “Fue aquí en Telecinco, a los cuatro años de llegar”, explica, después de leer un artículo sobre las rutinas de los espacios informativos. “Dije: ”Voy a intentar cambiar. Un cambio mínimo. Luego vi que se ponían otros de pie y dije: 'Es el momento de sentarme'“.

Piqueras aseguró no haber cambiado desde su infancia en Albacete y sus primeros años en el gremio periodístico: “Me gusta el reportaje con locura, lo que más. Por eso me gusta salir a la calle cuando hay algún acontecimiento y contar las cosas desde el sitio donde pasa”, afirmó. De hecho, insinuó que le gustaría volver a ese formato, ahora que está retirado de la primera línea.

“Volveré a hacer reportaje. Tal vez haga reportajes, o documentales. ¿Quién sabe?”, expuso, ante lo que Ana Rosa no tardó en proponerle fichar por TardeAR. Recordemos que ya ocurrió lo mismo días atrás en La mirada crítica, cuando Ana Terradillos le ofreció hacer un editorial periódico.

“Se conquista más por la generosidad que por otras cosas”

La entrevista, de algo más de 10 minutos, concluyó con una declaración de Quintana: “Es la primera vez que a un compañero nunca jamás a nadie, en ningún sitio, en ninguna empresa, he oído algo negativo sobre él. Eres un compañero al que todo el mundo quiere”. Él, sonrojado, trató de plantear su filosofía de trabajo.

“Se conquista más por la generosidad que por otras cosas. Pero no lo he hecho pensando en ello. Me encuentro más a gusto visitando las mesas de los redactores, para ver cómo están, que estando en el despacho”.