La Policía sanciona a Elena, la agente de 'MasterChef 5', por sus 'stories' cuestionando las restricciones COVID

Elena Sánchez fue una de las finalistas de la quinta edición de MasterChef, emitida en TVE en 2017. Agente de Policía Nacional destinada en Madrid, Sánchez tenía más de 50.000 seguidores en Instagram cuando grabó un 'storie' poniendo en duda algunas medidas sanitarias que se iniciaban esos primeros días de pandemia para frenar el avance del coronavirus. Ahora, según ha sabido verTele, ha sido sancionada por la Policía y la Justicia acaba de rechazar el recurso contra su suspensión cautelar.

Sánchez llegó a la final de MasterChef 5 en 2017 y se quedó a las puertas de la batalla final en la que Jorge se impuso a Edurne y Nathan. Tres años después, apenas unos días antes de que el Gobierno declarase el estado de alarma en marzo de 2020, subió una serie de vídeos a su cuenta de Instagram comentando las restricciones que empezaban a imponerse y, según sus superiores, a cuestionar las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de COVID-19.

En el vídeo, según reprocha su expediente, se dedicó a cuestionar los planes de Sanidad para frenar los primeros brotes de coronavirus, instando a sus miles de seguidores a no seguir las indicaciones. “Yo, gente, de verdad os lo digo, voy a vivir mi vida como si no pasara absolutamente nada, porque lo que no puede es vivir en este estado, parece que es lo que quieren, que la gente viva en un caos constante porque parece que es lo que a este país le sienta bien, el tener esa desinformación general, a la gente la tienen loca”. Cuestionó también el teletrabajo o el cierre de colegios y medidas relativas a mascarillas y guantes.

El vídeo llegó a manos de sus superiores, que firmaron la apertura de un expediente para la concursante de la quinta edición de MasterChef, estableciendo también su suspensión cautelar inmediata de empleo y sueldo. Esa suspensión cautelar duró 90 días y la sanción, finalmente, fue de una semana de suspensión de funciones.

Sánchez emprendió la vía judicial para combatir, en primer lugar, las medidas cautelares impuestas por la Dirección General de la Policía, denunciando en su recurso que había pasado mucho más tiempo suspendida cautelarmente que finalmente sancionada, sin que se le hayan devuelto parte de esos importes.

Según ha sabido verTele, el Tribunal Superior de Madrid ha rechazado su recurso, aunque todavía puede acudir al Tribunal Supremo. Los jueces destacan los motivos que llevaron a los mandos policiales a dejar sin placa durante tres meses de forma cautelar a la exconcursante de MasterChef. Por un lado, la “sensibilidad y máxima preocupación” que había en ese momento por la crisis sanitaria, lo que llevó a su suspensión “para evitar la continuación en la propagación de tales mensajes”.

Sanción de una semana

En contacto con este periódico, la defensa de la exconcursante de MasterChef ha rechazado hacer comentarios sobre si recurrirán esta decisión y también sobre si han recurrido una sanción de una semana que ellos mismos exponían a lo largo del proceso.

Una sanción de siete días sin empleo ni sueldo, muy superior por tanto a las medidas cautelares que se le aplicaron finalmente, por una infracción grave “de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”.

Su fama por llegar a las galas finales de MasterChef 5 ha jugado en su contra, según recoge el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su resolución. “Contaría con cierta notoriedad pública y, por ende, un gran número de 'seguidores' en su cuenta. Tal notoriedad es debida no a su desempeño policial sino a su participación en un programa de televisión”, explican los jueces. Ella, a lo largo del proceso, ha negado que estuviera invitando a sus seguidores a saltarse las restricciones teniendo en cuenta que ni siquiera se había impuesto el estado de alarma.

La suspensión provisional que duró 90 días, concluye el TSJM, estaba justificada al ser una policía que “en unos momentos tan críticos se dedicaba a aprovechar su notoriedad para, al tiempo que se exponía de forma palmaria su condición de Agente de la Autoridad, criticar abiertamente las instrucciones que se le venían dando por su Centro Directivo y lanzar una suerte de teoría conspirativa que atribuía a ”los de arriba“ la voluntad de sembrar el caos”.