'La Roca' sacó a la luz el “rumor en los pasillos de Antena 3” sobre el programa en el que participaría Iñaki Urdangarin

La entrega de La Roca de este domingo, 5 de mayo, sacó a la luz un “rumor que corre por los pasillos de Antena 3” según Pilar Vidal y por el que todos los colaboradores miraron a Juan del Val.

Nuria Roca preguntó a la periodista por lo que había escuchado de una “buena fuente” y ella respondió: “El rumor es que ha llamado a esta casa porque le habían hecho una oferta, o se había ofrecido para ir a El Desafío o tenía interés, o estaría dispuesto o le gustaría...”, barajó para subrayar que “el rumor es muy bueno, de donde viene”.

Todos los presentes se giraron a ver la reacción de Juan del Val, juez del programa, que sonreía mientras escuchaba la información. “Veo el enorme desconocimiento de la gente que dice que hay rumores buenos”, fue lo primero que dijo con sorna a la compañera. Para dar paso a una explicación más detallada:

“El casting de El Desafío se hace en una productora concreta. Luego ya Antena 3 supervisa si sí o si no, pero yo te digo ya a ti que esto no tiene ningún...”, respondió sin poder acabar por la interrupción de Nuria que añadía que “a lo mejor se han iniciado conversaciones”. Pero del Val volvió a tirar por tierra sus ilusiones: “A lo mejor y a lo mejor no”.

Vidal continuó añadiendo más datos: “En maquillaje todo el mundo quiere que vaya a su programa”. Por lo que el resto de colaboradores empezaron a divagar: “Si se descarta El Desafío nos queda Pasapalabra, Tu cara me suena, EL Hormiguero, La Ruleta de la Suerte...”. Al escuchar esas posibilidades, la presentadora bromeaba: “¡Ay, por favor que vaya a Tu cara me suena o Mask Singer! O como colaborador de La Roca...”.

Finalmente, Del Val ponía la visión realista al asunto: “Ahora os comento la verdad sobre Urdangarín. Lo único que quiero decir de primicia es que yo trabajo allí y en general me suelo enterar de los nombres bastante antes de que se entere el resto. Es posible que en esta ocasión no, pero os juro que yo ese nombre no lo he oído a ninguna de las personas responsables de hacer el casting. Pero a lo mejor a mí no me lo han contado”.

Preguntado por la prueba donde le gustaría ver al ex marido de la Infanta Cristina: “Hay una que me gusta mucho que es la del Juego del Calamar que tiene que ver con la memoria”, zanjó.