Shannen Doherty asegura que se está preparando para morir: “He empezado a empacar, por si acaso pasase algo”

Shannen Doherty, actriz conocida por sus trabajos en Sensación de vivir y Embrujadas, ha anunciado que ha empezado a preparar su muerte. La intérprete, que en junio de 2023 anunció que padecía metástasis en el cerebro del cáncer de mama que le volvió a ser diagnosticado en 2020 tras entrar en reemisión en 2017, ha hablado de cómo ha decidido empezar a planear su despedida.

A través de su podcast Let's be clear, en el que Doherty da visibilidad al proceso de su enfermedad, ha asegurado recientemente que ha llegado incluso a idear su propio funeral, elaborando una “lista negra” de personas a las que quiere vetar en su velatorio. Tras el entierro de su padre, la actriz afirma que se planteó quién acudiría al suyo, teniendo claro que no desea que vaya “nadie que crea que debe despedirla porque es lo políticamente correcto”.

Por ello, para que no sientan ese “compromiso”, la intérprete elaboró un listado de nombres que expresamente tienen prohibida la asistencia a su último adiós. Doherty no reveló la identidad de ninguno de ellos, pero desveló que está en manos de su amigo Chris Cortazzo, un agente inmobiliario que es el albacea de sus voluntades, así como de sus planes de cremación y de lo que quiere que hagan con sus cenizas.

“Quiero que las mezclen con las cenizas de mi perro y con las cenizas de mi padre”, expresó la americana, que ha dado permiso a Cortazzo para que una parte de esas cenizas se destinen a crear una joya.

Shannen Doherty: “He empezado a empacar”

En el mismo podcast, Shannen Doherty ha asegurado ahora que está “muy preocupada por su madre” y “lo difícil” que va a ser para ella aceptar la pérdida de su hija. “Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser muy duro para ella si yo muero antes. Y porque sé que va a ser duro, estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un trastero lleno de muebles”, ha declarado.

“He empezado a empacar, por si acaso pasase algo”, ha añadido la actriz, que está haciendo limpieza, regalando y vendiendo objetos que ha conservado hasta ahora. “Sientes que estás soltando algo que fue muy especial e importante para ti. Pero sabes que es lo que debes hacer y, al final, va a darte cierta sensación de paz y de calma. Porque estás ayudando a la gente que se va a quedar a tener una transición más limpia y más sencilla”, prosigue.

Doherty asegura que ha logrado reunir una gran colección de muebles que quiere vender para, con los beneficios, regalarse un viaje junto a su madre: “Son solo cosas. No las necesito. No me dan alegría, pero lo que me da alegría es llevarme a mi madre a sitios a los que siempre ha querido ir”, reflexiona, celebrando poder “construir recuerdos para la gente a la que quiero”.

Tanto es así que la actriz ha desvelado que ha realizado un viaje a su casa en Tennessee para recoger sus pertenencias en un lugar en el que siempre soñó con instalar un criadero para caballos maltratados o abandonados, una idea que sigue teniendo. “Estábamos en Tennessee y estaba empacando uno de los lugares allí. Fue realmente difícil y muy emotivo porque, hasta cierto punto, sentí que estaba renunciando a este sueño de construir esta propiedad, construir una casa para mí y una casa para mi mamá y luego ampliar el granero”, señaló.

“Estaba empacando y comencé a llorar... Sentí que estaba renunciando a un sueño y... ¿qué significó eso para mí? ¿Significaba que estaba renunciando a la vida? ¿Significaba que estaba tirando la toalla?”, se preguntó emocionada. “Y mi mamá estaba allí y me dijo: 'No te deshagas de este lugar, está bien. No es necesario y puedes seguir adelante.' Dije: 'Sí, absolutamente puedo. Todavía puedo vivir mi sueño de ayudar a los caballos. Todavía puedo vivir ese sueño participando realmente en rescates que son mucho más capaces de lograrlo”, sentenció.