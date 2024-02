Sonsoles Ónega, sorprendida por varias loas a Franco en plena entrevista: “Se está metiendo en un jardín”

Sonsoles Ónega recibió este viernes en su programa a una señora de 107 años que ha hecho casi de todo en la vida. “Sólo me queda por ir a Nueva York”, comentó ilusionada, provocando de este modo una situación un tanto comprometida para la presentadora de Antena 3.

Esperanza estaba acompañada por su hija, que propuso una solución para el capricho de la centenaria: “¡Pues la mandamos para allá en una maleta!”, bromeó. Al escuchar la disparatada sugerencia, la señora recordó al político “de Barcelona al que mandaron en una maleta para que no supieran quién era, y ahora está dando la tabarra a todos los españoles”.

La periodista se quedó desconcertada. ¿A quién se estaba refiriendo Esperanza? Pues ni más ni menos que a Carles Puigdemont. “¡Ay, que se está metiendo en un jardín!”, exclamó Ónega entre risas cuando alcanzó a entender el comentario de su invitada.

“Usted lo ha vivido todo: tres reyes, la república y Franco”, prosiguió la presentadora, que vio cómo la mujer torcía el gesto: “Eso no le gusta. Muy bien”, apuntó. Iba a cortar la entrevista en ese mismo momento, pero la anciana sacó pecho con otra respuesta sorpresa: “Tenía que venir otro como él”, soltó Esperanza. Sonsoles pegó un bote y entre el público se escuchó una reacción de sorpresa.

“A ver si ponía a la gente joven recta con el servicio militar. Ahora están matando mujeres todos los días, y antes no se veía eso”, añadió la gallega para rematar su discurso a favor del dictador: “Con Franco no había libertades y ahora sí. Con Franco, usted bailaba poco. Las mujeres no podían votar, no se podían separar”, argumentó Ónega en su contra.

Sus palabras, sin embargo, no convencieron a Esperanza. “Es mejor así, matando mujeres y chicos pequeños todos los días. ¿Eso está mejor?”, insistió la señora. “Si viniera otro como él nos iba a traer al dedito a todos”.

La periodista de Atresmedia optó por zanjar el inesperado debate: “Ella tiene su opinión. Lo ha vivido todo, y se queda con Franco; los demás, pues no”, sentenció antes de despedir a su invitada.