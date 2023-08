Terelu Campos tranquiliza sobre Jorge Javier y reconoce su sorpresa por el salto de Ana Rosa Quintana

Mientras Telecinco prepara su nueva temporada, que seguirá teniendo en Ana Rosa Quintana y en Jorge Javier Vázquez a dos de sus grandes protagonistas por su salto a las tardes y al access, los exprotagonistas de Sálvame ya han vuelto de su viaje por América con Netflix. Tras ese regreso, Terelu Campos ya lanzó un dardo a Telecinco, y ahora habla sobre la nueva estrategia de Mediaset.

Entrevistada en Papel, Terelu Campos mira hacia atrás para reconocer que Sálvame “nunca fue un programa que hizo amigos. No se construyó para ello”, y cuestionada directamente porque fue un espacio que destrozó la vida de mucha gente, lo excusa: “Yo también pienso que hay mucha gente que ya se la había destrozado y necesitaba un culpable. Ha dado mucha más felicidad que infelicidad. Pero Sálvame fue todo menos un programa amable. Nunca pretendió serlo. Quiso ser un programa gamberro. Y, entre esas gamberradas, seguro que le hemos hecho daño a alguien, eso está claro”. La presentadora incluso reconoce que incluso se hicieron daño entre ellos: “Nos hemos hecho más daño a nosotros mismos que a los demás”.

Al hablar de su sustituta, que será Ana Rosa Quintana con el nuevo TardeAR, Terelu Campos explica que lo que les sentó mal fue “que les quitaran el programa”, sin importarles el reemplazo: “Una vez que lo hacen, ya me da igual que sea Ana Rosa o Pepita la de los palotes”.

Pero sí reconoce que le sorprendió el cambio de 'la reina de las mañanas', y duda de cómo pueda irle en las tardes: “Me sorprendió que Ana Rosa aceptara hacer la tarde porque ella ya tiene su territorio muy ganado en la mañana. También entiendo que cuando uno trabaja para una empresa se ve comprometido a ayudarla. Y yo creo que Ana Rosa ha tomado esa decisión porque se lo han pedido y le debe mucho a la casa. Ahora, no sé si el público de la mañana es el público de la tarde. Ahí lo dejo”.

Justo después, Terelu Campos valora que “en este trabajo hay gente que te quiere y gente que no te puede ni ver. Pues los que no te pueden ni ver no les hace mucha gracia que tengas éxito. Pero ése es su problema, porque, al final, los que están envenenados por dentro son ellos”.

Jorge Javier Vázquez “ya está bien”

La presentadora y colaboradora vuelve a criticar las formas con las que conocieron el final de Sálvame, y al hablar de Jorge Javier Vázquez asegura que “él ya está bien”. Precisamente esta semana Telecinco ha iniciado la promoción de su nuevo programa, Cuentos chinos, que le hará saltar al access para enfrentarse con El Hormiguero.

También habla de su madre y su carrera, de las lecciones que le ha dado superar el cáncer, y hasta tiene un mensaje poco cariñoso a Pipi Estrada al hablar de sus relaciones: “Ese es un retrasado. Yo de ese no hablo”.