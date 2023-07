TVE da explicaciones del cese de Eva Mora tras Eurovisión 2023: “Ana María Bordas no dejó de ser jefa de delegación”

El Benidorm Fest 2024 ya tiene fechas y detalles iniciales. La gran final de la tercera edición tendrá lugar el próximo sábado 3 de enero, tal y como ha desvelado la corporación en el evento celebrado este miércoles al mediodía en Benidorm. Sin embargo, además de para resolver las dudas sobre el futuro más inmediato, con el calendario completo para el certamen, también ha servido para traer al presente el contubernio pasado sobre la disposición de puestos al frente de la delegación española para Eurovisión.

Massiel interrumpe la presentación del Benidorm Fest 2024 para pedir a Sánchez y Feijóo que “se pongan de una puta vez de acuerdo”

Más

A finales de mayo, RTVE sorprendía al reorganizar la estructura directiva del festival de cara a la próxima edición, con el nombramiento de dos nuevos responsables y la salida de Eva Mora, la jefa de la delegación española en Eurovisión desde verano de 2021. Este situaba de nuevo a Ana María Bordas dirigiendo equipo eurovisivo. En el comunicado, destacaba la ausencia de mención a Mora, a la que se propuso un nuevo destino en el área de entretenimiento, según avanzó verTele.

En su momento, fuentes de la corporación explicaron a este medio que en realidad Bordas siempre se había mantenido como jefa de la delegación española en Eurovisión, algo que contrastaba con las comunicaciones realizadas por la cadena desde que en 2021 ejecutó grandes modificaciones en el organigrama de cara a mejorar sus resultados en el festival, como se logró en 2022.

“Ana María Bordas nunca ha dejado de ser jefa de delegación”

El tema inevitablemente ha aparecido en la rueda de prensa celebrada este miércoles en Benidorm, con verTele presente. Tanto María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la corporación, como la propia Bordas han respondido ante la prensa sobre este “lío” de puestos directivos. “Ana María Bordas nunca ha dejado de ser jefa de delegación”, aseveraba la primera.

“Todos los que estáis aquí y que seguís Eurovisión desde hace muchísimos años conocéis a Ana María Bordas y la habéis visto en las distintas ediciones de Eurovisión”, defendía Eizaguirre, que reiteraba que esta “siempre ha figurado como jefa de delegación”.

A continuación, matizaba que “durante un tiempo” y “por las responsabilidades que tiene dentro de RTVE”, al ser también directora de Originales, se puso en marcha el proyecto con Mora. “Pero siempre hubo dos personas que figuraban como jefas de delegación. Eso es así, y hay papeles en la EBU que lo demuestran”.

“La empresa decidirá según categoría dónde debe ir”

La propia Bordas explica que cuando se designó a Mora fue porque ella “estaba muy ocupada” con sus nuevas responsabilidades, pero recalca: “Nunca dejé de ser jefa de delegación igual que compartía trabajo con Antonio Losada en etapas anteriores porque es un trabajo complicado”.

“La prueba es que fui elegida en el grupo de referencia de la UER porque era jefa de delegación, porque si no no hubiera podido serlo”, añade.

En cuanto a Mora, Eizaguirre afirma que “personalmente, y públicamente, se ha agradecido el trabajo realizado por Eva”, a la par que llamaba la atención en que “el equipo que ha trabajado desde la primera edición hasta ahora sigue siendo prácticamente el mismo y se ha incorporado a personas que se creía que sumaban al proyecto”.

“A Eva se le ofreció un puesto en entretenimiento que rechazó, y ahora la empresa decidirá, según su categoría, dónde debe ir”, se ha limitado a añadir Bordas sobre su compañera.

Bordas: “Hay artistas más noveles que creo que se equivocan”

No ha sido la única polémica que se ha abordado durante el transcurso de la rueda de prensa. También se ha preguntado a las directivas sobre una de las polémicas que surgió en la segunda edición.

Nos referimos a los comentarios de Rakky Ripper: la cantante, que quedó en última posición en la segunda semifinal del certamen, dijo haber acusado la “falta de entendimiento” con la productora responsable de las galas, Boomerang TV. Días antes, en los ensayos, ya se había quejado por los tiempos y medios a su disposición.

Al ser preguntada por las supuestas desigualdades entre participantes por el presupuesto para las diferentes puestas en escena, Bordas responde defendiendo el trabajo de la organización.

“Cuando formamos el equipo de producción de las galas tenemos profesionales capaces de montar cualquier puesta en escena, y gastándonos bastante dinero. Lo que ha pasado en ocasiones es que los artistas vienen con sus equipos, a veces no muy profesionales, y no se dejan aconsejar”, afirma. “Nos ha pasado con algunos artistas de decirles que no va a funcionar, y en algunos casos nos hacen caso pero en otros no”, agrega, aunque sin especificar o mencionar a Ripper.

“Nosotros tenemos un equipo y recursos necesarios para hacer muy buenas puestas en escena”, mantiene la directiva de RTVE, que insiste: “Hay artistas que viene con equipazos, pero hay artistas más noveles que creo que se equivocan. Les aconsejamos, pero respetamos que el artista no quiere. Nosotros tenemos presupuesto para invertir en puestas en escena si los artistas nos lo piden”.