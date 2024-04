'De Viernes' recurre a las polémicas con Ana Obregón y Carmen Borrego frente al estreno de 'Tu cara me suena 11'

La noche de este viernes 12 de abril se produce un importante relevo televisivo en el prime time: El Desafío acabó la semana pasada en Antena 3 (con victoria de Pablo Castellano), y su lugar lo ocupará ahora Tu cara me suena 11, por lo que hemos entrevistado a Raquel Sánchez Silva, una de sus participantes.

Se prevé que el liderazgo del concurso presentado por Roberto Leal lo herede el show que conduce Manel Fuentes, que sigue siendo uno de los 'killer format' de la televisión actual. Pero lógicamente, su rival tiene que pelearlo igualmente. Y por eso ¡De Viernes! ha anunciado dos pesos pesados para la noche en Telecinco.

El programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará en su nueva entrega con Elena Tablada, Ana Obregón y Carmen Borrego. Destaca especialmente el nombre de Ana Obregón, tras la enorme polémica por decidir criar como madre a su nieta, hija de su hijo fallecido Álex Lequio.

De hecho, como ya ha promocionado Telecinco, hablará sobre Alessandro Lequio, colaborador de Vamos a ver en la misma cadena además de su expareja y padre de su fallecido hijo Álex. “Alessandro le ha dado a Álex todo el cariño que necesitaba como padre, pero económicamente no. No me ayudó económicamente”, cuenta, incidiendo: “Lo que sí es verdad es que me ayudó emocionalmente”. Insistirá así en unas declaraciones en las que afirmó que a su hijo “económicamente, le he mantenido yo desde que nació hasta su entierro”, a las que Lequio tuvo luego que hacer frente en el plató de Telecinco.

Además, la trama creada en torno a Carmen Borrego seguirá siendo protagonista de la parrilla de Telecinco. De Viernes contará con ella en su plató para “dispuesta a no callarse nada y a responder a todo lo que su hijo y su nuera han dicho sobre ella”.

El primer plató será una entrevista a Elena Tablada, tras su polémica participación en Bailando con las estrellas. Sobre ella, Telecinco explica que “viene también dispuesta a romper su silencio, como dice la canción de su ex, y tras años de silencio ha decidido sentarse en un plató de televisión y contar por fin toda su verdad”.