Taylor Swift prepara una serie “metafeminista” sobre su vida amorosa con la guionista de 'Succession'

En pleno verano en el que el mensaje feminista de Barbie está arrasando en taquilla y tras un año en el que Shakira ha volcado la etapa vital por la que está pasando a través de su arte, parece que Taylor Swift podría seguir la misma estela pero en el mundo de las series.

Taylor Swift critica a Netflix por la "broma tremendamente sexista" sobre ella en una de sus series

Más

La cantante nunca ha escondido que muchas de sus canciones están inspiradas en su vida amorosa. Una vida sentimental que siempre ha llamado la atención mediática ya que entre sus relaciones aparecen nombres como los de Harry Styles, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal, Calvin Harris, Joe Alwyn o John Mayer.

Con todo ese contexto y en mitad de la gira de la artista, The Eras Tour, The Sun y Decider aseguran que la artista podría estar trabajando en una serie “meta-feminista” sobre sus ex parejas. “Las relaciones de Taylor han inspirado algunas de sus canciones más exitosas, y muchas de ellas se han convertido en himnos del empoderamiento. Lo que se traduce fácilmente a la pantalla”, aseguran las fuentes publicadas.

Para añadir que se trataría de una apuesta que ilusiona a la cantante: “Hay muchos hilos de los que tirar. Es realmente emocionante y algo en lo que Taylor está buscando diversificarse”.

Taylor Swift junto a la guionista de Successsion

Dichos medios no solo publican el argumento de lo que podría convertirse en una de las ficciones más atractivas para los fans, si no que señalan a la guionista de Succession, Alice Birch como su socia en tal proyecto.

Junto a ella la nueva producción tendría una mirada feminista: “Han empezado a hablar sobre un posible nuevo guion, proponiendo ideas... Alice es una compañera de escritura ideal, pues es quien ayudó a dar forma al personaje de Shiv Roy en Succession. Un personaje que se mueve en un ambiente dominado por hombres que llamó la atención de Taylor”.

Cabe recordar que esta no sería la primera vez que la cantante se pondría tras las cámaras y también cumpliría el deseo de dar el salto definitivo al cine y las series (donde ha hecho cameos como New Girl o C.S.I.): en 2016 ya se puso al frente de su propio programa de TV, en 2020 estuvo tras el guion, dirección y actuación del video musical de The Man y le han seguido otros trabajos.