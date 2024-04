Giancarlo Esposito meditó planear su asesinato antes de 'Breaking Bad' para acabar con sus problemas económicos

Mucho se ha hablado de cómo Breaking Bad cambió la vida de su actor protagonista, Bryan Cranston, ahora uno de los más respetados y prestigiosos de la industria, y que hasta entonces era reconocido por su faceta cómica en series como Seinfeld y Malcolm. Pero quizás ese giro vital no haya sido tan acusado como el que ahora revela Giancarlo Esposito.

El veterano actor ha contado que tenía tales problemas económicos antes de hacerse con el papel de Gus Fring que incluso llegó a considerar organizar su propio asesinato a fin de que su familia pudiera cobrar su seguro de vida. Lo ha dicho en el programa radiofónico Jim & Sam (SiriusXM) al que acudió para promocionar Parish, su nueva serie recién estrenada en España a través de AMC+.

“Pensé en la autoaniquilación para que mis hijos sobrevivieran”

Esposito meditó esta macabra posibilidad en 2008, un año antes de incorporarse al reparto de la serie. En aquel momento, se encontraba a las puertas de la bancarrota. “En mi cabeza, mi vía de escape era: 'Ey, ¿alguien recibe dinero del seguro de vida si te suicidas? ¿Se quedan con la pasta?'. Mi mujer no tenía ni idea de por qué preguntaba esa clase de cosas... Empecé a urdir un plan. Si alguien acababa conmigo, una muerte desgraciada, [mis hijos] recibirían el dinero”.

Esposito, padre de cuatro hijos, quería “darles una vida”. “Era un momento muy difícil. De verdad pensé en la autoaniquilación para que ellos sobrevivieran. Así de mal estaba”. Sin embargo, el hecho de no poder estar con ellos y ayudarles en un futuro le hizo replantearse ese plan. Además, fue consciente de que “el daño que les hubiera causado hubiera sido para toda la vida, y sería la clase de trauma vital que solo expandiría el trauma generacional del que siempre he tratado de escapar”.

'Breaking Bad', “la luz al final del túnel”

Así, Breaking Bad fue “la luz al final del túnel”. Esposito intervino en 26 episodios de la serie original, y luego en otros 34 de la precuela, la igual de aplaudida Better Call Saul. Recientemente, aseguró que estaría dispuesto a retomar el personaje en otra precuela si Vince Gilligan estuviera interesado, así de agradecido está.

La carrera de Esposito desde entonces ha ido bien encauzada. En los últimos tiempos, ha formado parte de series del calibre de The Boys, El padrino de Harlem, The Gentlemen y se ha unido al universo de Star Wars con The Mandalorian. Además, ha puesto voz a un personaje de la última película de Las tortugas ninja, Caos mutante, y acaba de estrenar el filme de terror vampírico Abigail.