Mayim Bialik denuncia que los abusos que expone 'Silencio en plató' no fueron algo exclusivo de Nickelodeon

La actriz Mayim Bialik (Amy en The Big Bang Theory) se ha pronunciado sobre Silencio en el plató, la serie documental en la que varios trabajadores de la industria audiovisual denuncian los abusos que sufrieron en determinadas producciones de carácter infantil como iCarly y Zoey 101.

Dos nombres adquieren importancia en esta docuserie que se estrenará en HBO Max el viernes 19 de abril: Dan Schneider, el creador de estos polémicos títulos; y Nickelodeon, el canal de televisión que los emitió.

El movimiento Me too ha puesto de manifiesto que los abusos de poder son una constante en el mundo del espectáculo, y Mayim Bialik puede constatar que no es algo exclusivo de Nickelodeon.

“Que las mujeres sean reprendidas en la sala de guionistas es algo que se consideró, lo siento, que se consideró, quiero decir, odio decirlo, que se consideró algo normal”, ha comentado en The Breakdown, el podcast que ella misma presenta.

“Diré que no creo que esto haya sucedido en nuestra sala de guionistas, aunque hubo cosas sobre las que todos pensábamos que estaba bien incluso bromear y que ahora nos ofenderían”, añade Bialik sin especificar en qué series o películas se dieron experiencias como las que describe, como las que sí sufrieron dos guionistas que trabajaron con Dan Schneider.

La famosa actriz estadounidense ha hecho estos comentarios en presencia de Jenna Von Oÿ, quien asegura que las denuncias expuestas en la docuserie de HBO Max eran vox populi dentro del sector: “Eran cosas que escuché sobre otros sets durante nuestra etapa” en Nickelodeon, asegura la intérprete de Blossom.

Sin embargo, Bialik ha querido dejar claro que este problema también afectaba (y afecta) a otras compañías: “Esto no pasó porque 'Nickelodeon era esto o aquello'. Por supuesto, a mí personalmente me conmovió, por supuesto que sí”, lamenta.

Silencio en el plató le ha hecho recordar la importancia de proteger a los trabajadores de esta industria, especialmente a los más jóvenes: “Sabemos lo que quiere decir que la salud mental de los niños en el plató es importante y que allí son cosas que se deben tener en cuenta y asegurarse de que no haya excepciones: 'No se debe presionar a esos niños'”, remata.