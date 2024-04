La última baja de 'La Promesa' se despide y cuenta lo más difícil de rodar su impactante última escena

Tras el impactante desenlace con el que La Promesa terminaba la semana pasada, la serie diaria ha comenzado esta confirmando la despedida de una de sus actrices principales.

Jimena, interpretada por Paula Losada ha certificado su adiós a la ficción de La 1 tras saltar al vacío desde lo alto de la balaustrada del palacio, en una escena en la que se desquitaba con todos los personajes antes de acabar con su vida. Con ello, terminaba el paso por la serie de la actriz, que ha explicado sus impresiones al despedirse del personaje.

“Jimena es para mí lo que me gustaría ser y a lo que me gustaría aspirar, sin las maldades que ella llega a hacer, pero sí el ser constante y el no darte por vencido, aunque te digan que no”, afirma la intérprete en una entrevista para RTVE.es. Losada ve en Jimena un “sinónimo de lucha” porque “aunque lo ha tenido muy difícil durante todo su recorrido, no se ha rendido”.

“Ella no quería ser una villana, pero le han dado razones y ha actuado”, reitera sobre el carácter del personaje que había encarnado desde el principio de la serie, y que tras una ausencia, regresaba a finales de marzo a la ficción producida por Bambú para culminar su arco.

Así se hizo el salto de Jimena

Antes de esta última gran escena, Losada ya había protagonizado otra igual de chocante en La Promesa, en la que su personaje prendía fuego a una habitación con Catalina dentro. “Como era un reto [trabajar con fuego] para mí suponía una motivación extra. Aunque hubo momentos en los que se sufrió, pero estábamos superseguras”.

De cara a su gran final, que cuenta con un largo monólogo, la principal preocupación de la actriz era “era aprenderme todo, que fuera orgánico y creíble”.

La caída en sí misma fue rodada por una especialista: “Me hubiese encantado, pero hubiera necesitado meses de preparación y no sé si ni aún así pudiera haberlo hecho. Pero me divierten estas cosas”. “Si hubiera tenido una cama elástica y me hubiera tirado con arnés, lo hubiera hecho. Hubiera sido como Tom Cruise 2.0”.

“Todas las escenas que son difíciles las afronto con mucha energía y motivación”, agrega la actriz sobre su compromiso con el personaje del que ahora se despide definitivamente.