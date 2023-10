Max añade un homenaje a Matthew Perry en 'Friends', cuyos creadores lo recuerdan “con el corazón roto”

Con la conmoción generalizada por el fallecimiento de Matthew Perry, Max ha decidido incluir una cartela a modo de homenaje en una selección de episodios de Friends, disponible en la plataforma.

“En memoria de Matthew Perry, 1969-2023”, puede leerse antes de que arranque el primer episodio de cada una de las diez temporadas de la mítica sitcom. Se trata de un nuevo gesto por parte de Warner Bros Discovery, que ya se pronunció a través de sus diferentes marcas durante el domingo.

Por el momento, ninguno de los cinco compañeros de reparto de la serie, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, se ha pronunciado de manera pública. Aunque no hay información oficial, fuentes de la industria afirman que están preparándose para dar un mensaje conjunto, según recoge Page Six.

El recuerdo de los creadores de 'Friends', “con el corazón roto”

Sí se han pronunciado los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, junto con el productor ejecutivo Kevin Bright. “Realmente este es 'En el que nos quedamos con el corazón roto'”, concluyen, parafraseando la fórmula de los títulos de episodios de Friends.

“Estamos en shock y terriblemente tristes por la muerte de nuestro querido amigo Matthew. Todavía nos parece imposible. Solo podemos decir que nos sentimos afortunados de que haya sido parte de nuestras vidas. Era un talento brillante. Es un tópico decir que un actor hace suyo al personaje, pero en su caso, no hay mayor verdad. Desde el día en que lo escuchamos por primera vez hacer de Chandler Bing, no hubo nadie más para nosotros. Siempre recordaremos con cariño la felicidad, la luz, la inteligencia cegadora que aportaba a cada momento, no solo en su trabajo, pero en la vida. Siempre era la persona más divertida de la habitación. Más que eso, era la más dulce, con un corazón generoso y altruista”, escriben.