Movistar Plus+ explota con ironía a las “empresas ibéricas” en su nueva serie 'Galgos': “Refleja el patetismo”

La próxima gran apuesta de ficción de Movistar Plus+ ya está lista para su lanzamiento, y ha comenzado su promoción en el South International Series Festival al que asiste verTele con una presentación encabezada por sus responsables e intérpretes. Hablamos de Galgos, la serie que fue anunciada hace casi un año y sonó como “la Succession española”.

Sin embargo durante su puesta de largo -tan corta que nos hemos quedado con las ganas de preguntarles directamente por ese “parecido”-, el mítico título de HBO no ha sido mencionado, y sus responsables han dejado claro que tiene su propio estilo, mucho más local e ibérico: “Es una serie sobre familia. Nos gustaba contar esa historia de saga familiar, que es un super clásico y nos podemos remitir a títulos míticos, pero metiéndole las emociones y la actualidad de la contemporaneidad: lo femenino, cómo se entienden, los vínculos de la familia...”, ha explicado Sonia Martínez, la Productora ejecutiva de Buendía Estudios.

El director Félix Viscarret (Patria) ha añadido que querían explorar esa vieja creencia tan arraigada en España de que el creador de una gran empresa la impulsa, su hijo la disfruta, y sus nietos la destrozan, contando “qué pasa en esas empresas familiares cuando llega la tercera generación, pero sobre todo esos vínculos familiares entre unos y otros”.

Precisamente desde ahí han introducido la base local, ibérica, aunque sin basarse en ninguna familia de empresarios determinada: “No hay una concreta, pero sí que nos venían tres familias españolas, iniciadas en algo de bollerías, galletas... Hay algo muy de familia ibérica, o mediterránea, donde la línea entre lo profesional y lo familiar no está muy clara. Y hablamos de esa tercera generación, de qué pasa con esas empresas al llegar a ese punto. No nos referimos a ninguna familia en concreto, pero sí hay casos de todas ellas”, ha aclarado el director.

Ironía para relacionar empresa y familia

Galgos es un drama empresarial y familiar que tiene como protagonista a la familia Somarriba y al Grupo Galgo, un gigante alimenticio que ha visto crecer a tres de sus generaciones. La crisis del sector, avivada por la corrupción interna, la presión de las marcas blancas, la amenaza de nuevas normativas que buscan una alimentación más sana y el posible cierre de la fábrica más antigua del grupo provocan una serie de sucesos en cadena que harán temblar los pilares de la familia y su negocio.

Todos sus responsables y protagonistas han destacado el uso de la ironía. Viscarret, ligándolo con la propia trama: “Hay una divertida ironía, y sutil, de cómo es esto cuando la sociedad cambia, los hábitos de alimentación cambian, y probablemente esa misma familia no consume ese tipo de bollería industrial, porque se mueven en un nivel económico y social que no comerían ese tipo de alimentación”. Susana Herreras, productora ejecutiva de Movistar Plus+, ha incidido en lo mismo: “La ironía es parte muy importante de la historia, de las dinámicas entre personajes”.

Hay una divertida y sutil ironía Félix Viscarret — Director

Ese recurso, el de la ironía, sirve para desarrollar las relaciones e interacciones de los personajes. Herreras explica: “Queríamos hablar de familia, poder, ambición... en un universo con líneas muy finas, con cenas que parecen un consejo de administración, y consejos que parecen fiestas de comunión familiares”. Ambas han demostrado su buena sintonía, por parte de Movistar Plus+ asegurando que llevaban “mucho tiempo buscando una serie como esta”, que es “un proyecto muy buscado y muy querido”, y asegurando que “no nos llegan muchos proyectos de este tipo”. Sonia Martínez, por parte de Buendía Estudios, ha afirmado que lo tuvieron claro: “Nosotros también buscábamos este tipo de historia para Movistar, nos parecía el cliente idóneo viendo su tipo de series”.

Humor sutil por “el patetismo que refleja”

En la presentación también ha participado parte del elenco, representado por Adriana Ozores, Óscar Martínez y Jorge Usón. Con discursos más profundos y de corte profesional, los tres han destacado la especial importancia y valor que desde los mismo guiones se ha dado a los actores y actrices: “Aman a los actores, cosa que no todos los directores comparten”, ha ironizado Óscar Martínez.

Adriana Ozores, en la misma línea, ha explicado que se lanzó porque le “enamoró la propuesta de que el impulso actoral estuviera por delante de la técnica”, entrando en su importantísimo personaje: “Es muy moderno, habla mucho de la situación que estamos viviendo de la mujer, y más al tener una determinada edad. Ella tiene claro que debe ser legal a la familia y al negocio, pero al mismo tiempo el amor a sus hijos y marido va a ser una fuente de conflicto interno y externo. La situación va a hacer sufrir mucho a la familia, y a ella”.

Aman a los actores, cosa que no todos los directores comparten Óscar Martínez

Jorge Usón ha destacado ese “suspense y thriller” que transmite, agradeciendo igualmente que sea “una serie muy de actores”. En su caso, cuenta que su personaje es “el hijastro, y me encuentro en una situación de desarraigo. Lo que a mí me falta, es lo que otros quieren olvidar”. Como sus productoras, el actor ha querido incidir en la ironía: “Reivindico ese humor sutil, yo la he visto con una sonrisa también por el patetismo que refleja”.

Además de esa vigorización de lo interpretativo, Óscar Martínez ha querido alabar la parte creativa: “No es habitual encontrarse con guiones tan inteligentes, tan bien escritos. El universo en el que nos quieren introducir me hizo pensar que era perfecto”, ha declarado, sin miedo a poner las expectativas muy altas: “Estoy convencido de que va a ser muy impactante para el público y para todo el medio”.

Al hilo de los guiones, Félix Viscarret ha contado que su idea era tomarse unas vacaciones familiares tras dirigir su largometraje Una vida no tan simple, pero que cambió de parecer cuando Susana Herreras contactó con él y le habló de lo que habían escrito “un dream team de guionistas” formado por Clara Roquet, Francisco Kosterlitz, Pablo Remón y Lucía Carballal a los que confiesa “admirar por su fina ironía”. Así que cambió de parecer: “Dije que que estos son mis principios, pero no me importa cambiarlos”.

Los actores pretendidos para hacer esos “personajazos”, como él mismo los define, le convenciaron para aparcar las vacaciones y sumarse al proyecto, que lidera junto a Nelly Reguera también como directora. A la espera del estreno, todos están más que satisfechos, como expresa Óscar Martínez: “Como toda serie fue muy trabajosa, en este caso doblemente por la obsesión y la minuciosidad de los guiones. Pero cuando uno ve el resulltado, dice: bien valió la pena esforzarnos tanto. Estamos orgullosos”.

Sinopsis de 'Galgos'

Carmina Somarriba (Adriana Ozores) y Emilio Somarriba (Luis Bermejo) son los herederos del Grupo Galgo, empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. La crisis del sector, la inminente llegada de la ley del azúcar y la falta de liderazgo de Emilio, presidente de Galgo desde que falleció su padre, hacen que la empresa no pase su mejor momento.

Gonzalo Díaz (Óscar Martínez), marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio tiene sus propios planes para la empresa, pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provoca un terremoto familiar y empresarial que afectará también a sus hijos Blanca (Patricia López Arnáiz), Guzmán (Marcel Borràs), Jimena (María Pedraza) y Julián (Jorge Usón). La lucha por el poder les irá separando, y Carmina tendrá que elegir entre salvar la empresa o su familia.