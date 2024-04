Olivia Williams ('The Crown') narra su “horrorosa” experiencia en 'Friends', donde presenció un despido a gritos

No todo el mundo que ha pasado por Friends guarda buen recuerdo de la serie. Para una muestra, las declaraciones de la actriz Olivia Williams.

La actriz, reconocida por sus papeles en filmes como El sexto sentido o Sabotage y por encarnar a Camila Parker Bowles en The Crown, participó en el episodio doble de final de la cuarta temporada de la serie, El de la boda de Ross, ambientado en Londres. Ella era una de las estrellas invitadas de Reino Unido a esta entrega, en la que daba vida a Felicity, una de las damas de honor de Emily (Helen Baxendale) con la que Joey (Matt LeBlanc) acaba intimando. Su trabajo distó de ser honorable. Más bien... “Horroroso”.

Del despido de una actriz a gritos, al trato en maquillaje

En declaraciones The Independent, Williams recuerda la experiencia de las grabaciones, y asegura que uno de los productores llegó a despedir a gritos a una actriz inglesa.

“Me llevaron al estudio en un coche compartido con una actriz maravillosa, cuyo personaje creo que se llamaba simplemente 'Anciana'”, cuenta Williams, sin dar el nombre. Aunque era una actriz “muy distinguida”, eso no la salvó de ser despedida de malas formas.

“En un momento dado, un productor le gritó: '¡No eres graciosa!'. Y la mujer ya no volvió al día siguiente. Eso me resultó alarmante”, reconoce.

Además, asegura que no se sintió bien tratada en el rodaje: “Friends era una marca, y tenías que encajar con esa marca. Ibas al departamento de maquillaje y peluquería y te decía. 'Aquí trabajamos este estilo, esto es lo que hacemos'. Y eso involucraba, esencialmente, arrancarte todos los pelos de las cejas”, revela Williams, que asegura que les “suplicó” que tuvieran mesura al depilarla: “No me dejéis sin cejas, ¡puede que las necesite en otro trabajo!”, narra.

Kathleen Turner ya habló negativamente de la experiencia

Esto le sirve para calificar la experiencia como “horrorosa”. Cabe decir que Williams no ha sido la única en tener un mal recuerdo de la venerada sitcom. Años atrás, Kathleen Turner también habló de su experiencia en términos similares, aunque en su caso señaló más directamente al reparto, al que calificó de “camarilla”: “Eran una pandilla tan estrecha a la que nadie del fuera les importaba”.

Más allá de The Crown, la actriz será una de las protagonistas de Dune: The Prophecy, la precuela de Dune para HBO Max. En sus créditos más recientes en televisión encontramos The Nevers o Manhattan, entre otros.