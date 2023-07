Julia Luna, la mítica voz de la natación en TVE, estrella del Telediario al conseguir entradas para Taylor Swift: “¡Guau!”

Los espectadores de TVE se llevaron este jueves una gran sorpresa al ver como Julia Luna, mítica periodista de la cadena pública, se convertía en protagonista de una de las noticias del Telediario. Todo ello, a cuenta de la locura que se ha vivido con la venta de entradas para el concierto de Taylor Swift en España.

Julia Luna, voz de la natación en TVE, aparecía festejando ser una de las agraciadas que consiguió pases para el recital de la estadounidense. “Tu compra está confirmada. ¡Guaau! ¡Lo he conseguido! Pero no sé ni cuantas”, dijo la locutora alzando los brazos tras ver que había logrado hacerse con cuatro boletos por 362 euros.

Julia Luna, protagonista del Telediario gracias a Taylor Swift

“He comprado cuatro entradas. No sé donde, porque las caras no me dejaba. Curiosamente, me ha dejado unas más baratas”, decía sorprendida Luna. En ese momento, el informativo mostró cómo, durante el proceso, la periodista tuvo algunos problemas técnicos en la cola virtual de la web en la que se compraban los tickets.

“Deberían buscar otra cosa, sobre todo para las madres. Las adolescentes van más rápido, pero nosotras vamos un poco más lentas”, lamentó Luna, que explico que irá al concierto junto a su hija y dos de sus amigas. Julia Luna es una de las voces más reconocidas de TVE, donde uno de sus momentos más recordados es la espectacular narración que hizo del oro de Mireia Belmonte en los Juegos Olímpicos de Río 2016.