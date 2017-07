Ciudadanos lamenta que Clavijo se olvide de hacer autocrítica

La portavoz regional de Ciudadanos (Cs), Melisa Rodríguez, ha lamentado que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), se haya olvidadode hacer autocrítica en el balance que ha hecho de los dos años de mandato.



Según Melisa Rodríguez, el presidente canario "tan solo" ha hecho autocrítica para indicar que le "desespera" la tardanza en la tramitación de algunas decisiones, más aún cuando "los datos que se publican no son nada esperanzadores".



En un comunicado, la portavoz de Ciudadanos en Canarias ha indicado que en el balance de Fernando Clavijo ha echado en falta propuestas y medidas que permitan sacar a las islas de la cola en sanidad, educación o políticas sociales.



Ha indicado Melisa Rodríguez que el presidente canario se ha limitado a señalar que "se han hecho mejoras estructurales para en estos dos años priorizar los servicios públicos", pero mientras tanto, "el Archipiélago sigue con las listas de esperas sanitarias más altas del país, o con deficientes resultados en la gestión de ayudas a la dependencia o asistencia social".



A juicio de Melisa Rodríguez, parece que Fernando Clavijo se olvida de que en estos últimos veinte años su partido, Coalición Canaria, ha estado gobernando Canarias, y por tanto "es responsable de la situación actual, esa cuya gestión se ha atrevido a criticar, hablando de que se han puesto parches y no se han hecho cambios estructurales".



Ha añadido la portavoz de Ciudadanos que "no se puede presumir de conseguir más inversión, si luego no se traduce en mejora de la atención a la ciudadanía canaria".



Melisa Rodríguez ha dicho que la realidad es que "mientras van a llegar fondos para ejecutar, ya hay voces en el Gobierno de Canarias que están dando a entender que no van a tener capacidad de ejecución".



Y ha añadido que "sería una vergüenza que después de que los diputados hayan trabajado y negociado para traer más inversión, ahora se vaya a perder por no tener previsión y capacidad de gestión".



Además, la portavoz de Ciudadanos ha pedido a Coalición Canaria y al Partido Popular que "se dejen de jugar al gato y al ratón con el posible pacto de Gobierno", porque "mientras están centrados en sus tiras y aflojas no están atendiendo a la realidad y a los problemas de los canarios".