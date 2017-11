Gran Canaria impulsa acciones de cohesión contra el cambio climático en la Cumbre del Clima

Reivindicar el riesgo que corren las islas del mundo debido a la subida de la temperatura global e impulsar un proyecto de cohesión de los archipiélagos del mundo contra el cambio climático, esos fueron dos de los objetivos que se marcó el Cabildo de Gran Canaria en la última Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP23), que concluyó la semana pasada en la ciudad alemana de Bonn aunque bajo la presidencia del país oceánico de Fiyi, y que contó con la presencia de Ezequiel Navío, coordinador del proyecto Diagnóstico de riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la Isla de Gran Canaria .

Navío mantuvo encuentros para potenciar acciones de cooperación con el gobierno de España, con la propia Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático –organizadora de las Cumbres mundiales- así como con otros archipiélagos del mundo unidos contra el calentamiento global. De hecho, en las últimas cumbres celebradas por la comunidad internacional se asume sin fisuras que las islas, litorales costeros y archipiélagos de todo el mundo son territorios especialmente vulnerables a la subida de las temperaturas, con algunos países que podrían llegar a desaparecer por la subida del nivel del mar en las próximas décadas, como es el caso de Vanuatu, entre otros.

En la cita alemana el delegado grancanario se reunió con la diputada Maina Page, parlamentaria de la Polinesia Francesa en la Asamblea Nacional de Francia. Con esta política ya ha mantenido cuatro encuentros en los últimos años y entiende que su experiencia como representante de un territorio altamente amenazado por el cambio climático es interesante para los intereses de Gran Canaria. De hecho, avanza la iniciativa de crear una estructura internacional que refuerce las demandas de todos los archipiélagos e islas del planeta en términos de adaptación a los impactos derivados del cambio climático, acordando organizar una visita de Page a Canarias para celebrar diversos actos públicos y preparatorios para futuras convenciones de cambio climático donde la voz de los territorios insulares desempeñe una relevancia mayor en las políticas internacionales.

"Tenemos muy buena conexión. Coincidimos desde territorios insulares diferentes y situados en las antípodas unos de otros en que los archipiélagos de todo el mundo deben incrementar su capacidad de reivindicación en los foros decisorios para lograr una mayor protección de sus intereses más vitales y apoyos más sólidos además de los aportes del Fondo Verde del Clima. Muchos problemas no se resuelven con dinero sino con sensibilidad y empatía", agrega Navío.

Desde su percepción, "los archipiélagos son los grandes olvidados, las gran mayoría no son responsables de la contaminación producida en el últimos siglo, pero son sin duda una de sus más destacadas víctimas. Se reclama a los países más contaminantes que reduzcan de forma comprometida y vinculante las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir en lo posible los daños que sufran".

Por otra parte, en Bonn el Cabildo prosiguió reforzando e innovando acciones dentro de su estrategia insular de lucha contra el cambio climático y, sobre todo, para proseguir con el desarrollo de iniciativas gestadas en la última Cumbre celebrada en Marruecos en 2016, entre ellas el Observatorio Internacional del Cambio Climático de la Macaronesia que busca impulsar medidas de adaptación para proteger las poblaciones más vulnerables de esta región del Atlántico de los efectos del calentamiento global en el ámbito oceanográfico y en fenómenos meteorológicos extremos.

"Estamos trabajando desde hace ya dos años para impulsar un imprescindible tejido científico y social, pero sobre todo científico entre meteorólogos y oceanógrafos, para evaluar los impactos del calentamiento global en toda la región y trasladar los diagnósticos a acciones concretas en defensa de las poblaciones humanas más expuestas. El Cabildo lleva año y medio trabajando en esta iniciativa y en esta cumbre se ha buscado consolidar alianzas establecidas. Ahora, para el año que viene, le daremos el impulso definitivo para formalizar la iniciativa y empezar a trabajar", sostiene Navío.

Así mismo, señala que en la cumbre se promovió la firma del acuerdo The Ocean Pathway Partnership con el fin de potenciar la relevancia de los territorios costeros e insulares en todo el planeta. El tratado ha sido suscrito por más de 30 países y está previsto que en los próximos años lo suscriban más estados. Según aclara Navío, Canarias podría adherirse a este acuerdo aún no tratándose de un estado, aunque esta decisión le compete al Gobierno de Fernando Clavijo. En la cumbre estuvo presente también el diputado de Coalición Canaria David de la Hoz y, según Navío, trabaja ya para que el Ejecutivo se involucre en este tipo de acciones.

En cuanto a la percepción de Navío sobre este encuentro, que concluyó la madrugada del viernes para el sábado, el representante grancanario cree que la COP23 "ha supuesto un avance muy insuficiente en el camino hacia la imprescindible descarbonización del planeta que choca frontalmente con el espíritu alcanzado en París y a pesar de la constatación de que las emisiones de CO2 se han incrementado en 2017". De hecho, en la COP21 de París se estableció en el acuerdo que se debía luchar para evitar que la temperatura media global del planeta no superase los 2º C en el año 2100. Sin embargo, dos años después de lo concertado, de seguir con el nivel actual de emisiones en el mundo la temperatura media a finales de siglo XXI se situaría en torno a 3,4º C.

Navío también añade que "no se ha avanzado en la obligación de los estados para cumplir compromisos de reducción de emisiones, no se ha avanzado en los compromisos de transparencia, y se ha llegado a un acuerdo de mínimos sobre financiación a países vulnerables muy por debajo de las expectativas que presentaba esta Cumbre". Una de las esperanzas que se tenían en esta COP23 era la de poner en marcha el Acuerdo de París, que entrará en vigor en 2020 cuando se extinga el Protocolo de Kioto, pero se han postergado los puntos más destacados para la COP24 que se celebrará en diciembre de 2018 en la ciudad polaca de Katowice.

Precisamente el próximo lunes el Cabildo de Gran Canaria organiza en el Gabinete Literario a partir de las 12:00 horas la presentación del Centro Documental de Cambio Climático Centro Unesco Gran Canaria, un acto que contará con la presencia de, entre otros, del exdirector del Jardín Canario David Bramwell, del Doctor Ingeniero Industrial y Experto en Tecnologías del Medio Ambiente José Jaime Sadhwani, el técnico del Departamento de Computación Científica y Tecnológica ITC Antonio Ortegón o el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de Madrid Guillermo Morales.