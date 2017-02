Tavío invita a todos los afiliados del PP a inscribirse y votar "sin miedo"

La candidata a presidenta del Partido Popular de Canarias, Cristina Tavío, ha animado a todos los afiliados de las ocho islas a votar "con ilusión y sin miedo" el próximo jueves 2 de marzo, apostando por la opción que, dijo, tiene el honor de liderar junto a Enrique Hernández Bento.

"Les invito a todos a inscribirse para poder votar, y a hacerlo sin miedo a pensar diferente, y sin miedo a decir lo que piensan, pero sobre todo, a que nadie nos diga que no pertenecemos al Partido Popular porque tenemos otra visión y creemos en los equipos y no en el personalismo", manifestó Tavío, para quien ha llegado el momento y la oportunidad de un cambio que "nos tiene que llegar a gobernar en Canarias en 2019".

Respecto a las declaraciones de las últimas horas, la candidata quiso recordar el "profundo" respeto y cariño que siente por cada uno de los afiliados de esta formación política que, según sus palabras, "llevo en el corazón y a la que he dedicado los veinte mejores años de mi vida". "Yo nunca me presentaría ante ustedes con un aval de alguien que no estuviera al día de sus cuotas o, peor aún, que no fuera afiliado de este partido", apostilló.

"Tanto Enrique como yo tenemos muy claro que venimos a sumar, porque el objetivo no ha de ser solo debatir sobre el Partido Popular, sino decidir con nuestro voto cuál es la opción que formará el mejor equipo de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019", remarcó.

Tavío añadió que todos los afiliados la conocen y saben que se considera "profundamente canaria y española", y que ha recorrido y conoce "cada uno de los 88 municipios de las ocho islas". A su vez, se comprometió a seguir trabajando por sacar lo mejor de cada uno y ponerlo al servicio de un proyecto ganador que enamore a todos los canarios.

"Tanto a Enrique como a mí misma las fuerzas nos las dan esas miles de personas, afiliadas o no, que quieren hablar de Canarias y de un cambio político que demanda nuestra gente en nuestras 8 islas, y vamos a dárselo", concluyó.