Torres transmite al Grupo Socialista que la Presidencia queda vacante y que él lo coordinará y dirigirá "desde fuera"

El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha ejercido por primera vez este martes como presidente externo del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, asistiendo a la reunión previa al pleno en compañía del secretario regional de Organización, Jorge González, y las vicesecretarias de Acción Política y Acción Social, Nira Fierro y Elena Máñez, respectivamente.

En esa reunión, en la que según Torres todos los diputados han asumido los cambios y que él asistirá a todos los encuentros previas a las sesiones plenarias, se asumió que con esta fórmula "se cumplen todos los reglamentos: el del partido, el del Grupo y el de la propia Cámara".

"Ningún compañero ha planteado la duda de que el secretario general ejerza desde fuera la coordinación y dirección del Grupo Parlamentario", insistió.

Una fórmula que para el líder del PSOE canario ni desfigura al Grupo ni hace que éste pierda peso parlamentario, pues aunque hay un acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces para que las preguntas a presidente Fernando Clavijo las efectúen los presidentes de los grupos, desde ahora "las harán quienes entendamos que deben hacerlas".

"No se pierde ninguna fortaleza y no habría duda si el secretario general fuese parlamentario de que ejerciera la labor de coordinación y dirección del grupo. No lo soy, y tengo la obligación y la responsabilidad de ejercer esas atribuciones desde fuera", ha insistido Torres.

Lealtad de Hernández y Lavandera

Una decisión que ha negado sea fruto de la desconfianza, pues "estoy convencido de la lealtad de quien fue la presidenta [Patricia Hernández] en el trabajo que tenemos por delante, como la tengo también en el trabajo que va a hacer Ignacio Lavandera, que ha sido un excelente portavoz".

Aunque es cierto que el Reglamento afirma que cualquier diputado puede preguntar al presidente, lo cierto es que hace un año el Grupo de Podemos fue damnificado por un acuerdo previo, adoptado al inicio de la Legislatura, por el cual se decidió que solo los presidentes de los grupos podían controlar directamente a Clavijo.

Hasta ese momento, la formación morada enarbolaba el Reglamento para que cualquiera de sus diputados inquiriera al presidente, pero CC insistió en que si se aplicaba estrictamente la norma, entonces deberían rebajarse de seis a cuatro las preguntas a Clavijo en cada sesión plenaria. Tras varias semanas de debates internos entre los portavoces, al final Podemos asumió que era mejor que todos los grupos controlaran a Clavijo en detrimento de restringir las preguntas a los presidentes de los grupos.

Pese a estos antecedentes, Torres insiste en que "no perdemos perfil político" en la Cámara regional porque "cualquiera de los 15 compañeros tomará las iniciativas para hacer las preguntas".