Medio Ambiente recomienda máxima precaución en el sendero GR-130 entre La Cabaña y La Salemera debido a obras

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, en una nota de prensa, informa de que el sendero GR-130, en el tramo comprendido entre el restaurante La Cabaña y la bajada a la Salemera, en Mazo, no está cerrado pero se recomienda máxima precaución debido a las obras en la carretera LP-2.

Actualmente en La Palma permanecen cerrados los senderos de pequeño recorrido PR LP-2.3 (Barranco de La Madera: Santuario de Nuestra Señora de Las Nieves) por obras; el PR LP-2.1 (Camino del Corchete); PR LP-13.1 (Mirador de la Cumbrecita–Zona de Acampada de Taburiente; PR LP-14.1 (Lavas de San Juan: San Nicolás–Lavas de San Juan–San Nicolás); y los senderos locales SL EP 107 (San Nicolás–Hoyo de la Sima); y SL EP 105 (Lavas de San Juan–Pista de la Barquita).

Desde la Consejería insular de Medio Ambiente se recuerda que en caso de alerta por meteorología adversa, toda la Red Insular de Senderos queda automáticamente cerrada mientras dure dicha declaración. Después de dichos fenómenos meteorológicos adversos la Red puede presentar ciertas afecciones como piedras y troncos en la calzada o derrumbes, por lo que se recomienda extremar precauciones.

En cualquier caso, subraya, siempre se deben contemplar las cautelas habituales y comunes de una actividad en el medio natural: consultar la predicción meteorológica y el estado de la Red de Senderos, llevar calzado y ropa adecuadas, no transitar en caso de existir derrumbes o estrecheces, no salir del sendero, utilizar el casco en caso de necesidad, no apoyarse en barandas, no transitar en períodos de lluvia o viento fuerte, etc.