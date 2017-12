“Historia ilustrada del mundo’ es para mí un reto literario”

El último libro de Anelio Rodríguez Concepción, Historia ilustrada del mundo, ha sido presentado este jueves en el Club Náutico de Santa Cruz de La Palma en un acto en el que han participado el propio autor y el también escritor Ernesto Suárez, que han estado arropados por numeroso público. “Esta obra es para mí un reto literario porque incluyo a personas muy queridas y no quería caer en lo empalagoso”, ha confesado Anelio. “Sabía que esas personas reales eran personajes literarios con un fuerza impresionante”, aseguró.

En su último libro, el escritor palmero se ha movido “entre el rigor y la determinación, escarbando en la intrahistoria; he ido de lo general a lo muy particular, y de lo local a lo universal”, detalló. “Pretendía convertir pequeñas historias en algo legendario, componer cada texto con el aliento de un poema”, dijo. “Me dicen que suelo adornar mucho, pero lo que nunca hago es atentar contra la verdad; no sé mentir”, afirmó.

Al acto literario acudió numeroso público. LUZ RODRÍGUEZ

Destacó que todos sus personajes tienen “una visión comprensiva del mundo, ninguno es maniqueísta, todos comprenden sus propias flaquezas y las de los demás y vivieron la vida con dignidad y alegría”.

Historia ilustrada del mundo ha sido publicado por la prestigiosa editorial Pre-Textos. Esta obra narrativa –no de ficción- se centra en la vida cotidiana de una serie de personas reales de La Palma, todas ellas ya fallecidas, al fin convertidas en personajes literarios tras pasar por el tamiz de la memoria personal del autor. A partir del esquema fragmentario de lo que podría considerarse un álbum familiar, la obra ofrece veinte textos evocadores, acompañados por otras tantas fotografías en blanco y negro, con semblanzas que intentan resumir nuestra intrahistoria más reciente. Esos personajes, descritos con trazos impresionistas para resumir las claves de una idiosincrasia insular cada vez más diluida por el proceso de “globalización”, nos remiten a un mundo sugestivo que por suerte aún palpita a nuestro alrededor, siquiera entre recuerdos compartidos con nostalgia, ternura e ironía.

De Historia ilustrada del mundo ha dicho el narrador y académico José María Merino: “Libro espléndido: de tipos, de atmósfera, de lenguaje. Contiene gracia a raudales, sabiduría literaria, potencia narrativa, esa voz tan difícil de conseguir en que se conjugan humor y verdad, memoria y certeza, creando un discurso que se sigue con fascinación. He disfrutado de todas estas historias como si en cada una de ellas se concentrase una novela singular, irrepetible…”