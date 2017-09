“La idea de los retratos callejeros de La Palma la llevaremos a Berlín y París”

“En una isla pequeña podemos hacer cosas grandes, tenemos que pensar en la internacionalización de las iniciativas culturales de La Palma”, ha asegurado a este digital Keybis Keba Danso, de la Asociación Karmala Cultura, organizadora del I Festival de Fotografía La Palma Cotidiana, que pretende acercar la fotografía al público y que se está desarrollando en diferentes municipios de la Isla con notable éxito. “Esta idea nació en La Palma pero ahora va a salir fuera, llegará en noviembre a Barcelona, Berlín, Colonia y París porque en estas ciudades se han interesado por el proyecto”, dice Kebas, quien resalta que “cuando trabajo en una idea me gusta tener el pensamiento abierto”.

Kebas y el fotógrafo palmero Emilio Barrionuevo, galardonado con el Premio Portrait Photo Awards 2017, se trasladarán en noviembre a Barcelona, Berlín, Colonia y París para dar a conocer este proyecto que tiene como protagonista a la fotografía social, la fotografía de la vida diaria, y que busca el contacto directo con la gente, la calle y la ciudad. “La experiencia ha sido maravillosa, y con un éxito rotundo; los retratos que he realizado en La Palma han sido geniales, la gente se ha involucrado, no se ha limitado simplemente a posar, ha estado abierta e hiperactiva”, cuenta Barrionuevo, y añade: “La idea era empezar en un sitio donde las personas se sentaran en la silla y probar a ver el resultado; empezamos en Santa Cruz de La Palma, fue una toma de contacto, ver cómo reaccionaba; ya hemos recorrido varios municipios y el éxito ha sido bastante notable”, afirma. “A mí me encanta hacer fotos, amo lo que hago, el contacto con la gente, el simple hecho de verla sonreír, posar con naturalidad, ese contacto directo con las personas es increíble”, insiste. “Con este proyecto acercamos la gente al fotógrafo y el fotógrafo a la gente; recuerda al antiguo fotógrafo del pueblo donde se iban a hacer las fotos de carnet y de familia”, detalla. “En esta iniciativa nos hemos ido a lo clásico, es la típica fotografía con una cámara y una persona posando, esa era la idea, y que la gente se sintiera cómoda”, explica. “Y como ha tenido bastante éxito vamos a probar fuera de la Isla”, adelanta.

El I Festival de Fotografía La Palma Cotidiana quiere “poner una silla en la calle para que la gente se acerque a la foto, buscamos acercar la fotografía a la sociedad y la respuesta de la población ha sido positiva”, remarca Keba. “Hemos trabajado mucho con Emilio Barrionuevo porque él venía haciendo este trabajo en su estudio de El Paso y pensé en llevar a la calle su proyecto”, añade. “Y es genial que nos hayan llamado de fuera de la Isla, de Gran Canaria, Tenerife, Barcelona, Berlín, Colonia y París, es gente que busca por Internet nuevas ideas y esta le gustó”, comenta. “Ahora se ha empezado a mirar la fotografía de otra manera, a recordar al antiguo fotógrafo de barrio”, dice, y hace un llamamiento para que “participen en los retratos, que tienen un aspecto social porque se realizan en espacios abiertos a todo el mundo, en plazas y mercadillos”.