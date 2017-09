Adolfo Pérez: "La Palma me ha dado oportunidad seguir creciendo entrenador"

El técnico de la SD Tenisca, Adolfo Pérez Rodríguez, que ha llegado a La Palma para afrontar su tercera experiencia en la dirección técnica de equipos en la Isla, ha asegurado a Efe que La Palma le ha dado la oportunidad seguir "creciendo" como entrenador.



Tras su paso inicial de dos temporadas en la UD Tijarafe (2008-09 y 2009-10), otras dos temporadas en la UD San Andrés y Sauces (2010-11 y 2011-12), la primera en categoría preferente, ahora se pone al frente del decano del grupo XII, y de momento su balance en la Liga es de tres victorias y dos derrotas.



"Me fue bien en los equipos anteriores en la Isla, y aunque ahora es un club nuevo, vengo con las ilusiones intactas, a competir, a crecer como persona y entrenador, y aunque el Tenisca ahora mismo es un equipo en formación, participar en la historia de esta institución es todo un honor", ha asegurado el técnico lanzaroteño.



Sobre su etapa con el representativo de la isla de los volcanes, añade, "ser de Lanzarote, y entrenar a la UD Lanzarote no ha sido fácil, convencer y justificar para que creyesen en el entrenador se hacía muy duro en fases de la temporada, pero creo que estoy preparado y me siento convencido del trabajo que realicé con toda esa experiencia acumulada".



Ahora tendrá la oportunidad de vivir el fútbol de una manera deferente en Santa Cruz de La Palma, con dos equipo históricos, rivales de casi un siglo, con las miradas siempre en lo que hace el contrario, y sobre ello comenta, "mi trabajo no lo quiero valorar por la clasificación con respecto al rival, incluso viviré en la otra comarca de la Isla. Trabajaré el día a día deportivo con el equipo, y siendo normal ese tipo de tensiones locales".



También asegura que esta rivalidad con el CD Mensajero es "bonita incluso para el fútbol, y entendiendo que los aficionados, o son del Mensajero o del Tenisca, o no les gusta el fútbol. Pero yo quiero pasar desapercibido de esas rivalidades", ha dicho.



En cuanto a fichar por el Tenisca aclaró que no tuvo ningún condicionante, "sólo la posibilidad de seguir trabajando, y tras valorar otras ofertas, incluso fuera de las islas, acepté la del Tenisca, básicamente por estar mucho más cerca de la familia".