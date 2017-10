Eva Lilith, el uno y el verso del universo

El próximo día uno de noviembre, miércoles, se presentará en La Casa Principal de Salazar, Santa Cruz de La Palma, el Proyecto Documental Conferencia Performativa de Eva Lilith Pereda. La exposición se compone entre pintura, cine y literatura.

Un proyecto que forma parte de un libro en el que la autora ha trabajado desde que era una adolescente. El uno y el verso del Universo plantea la posibilidad de un universo emocional e inteligente, con consciencia, que nos crea a imagen y semejanza de sí mismo.

Un tema refinado y laberíntico que gira alrededor del cerebro de Eva Lilith, ya que me confiesa que cuando tenía unos trece años comprobó que su cerebro no reaccionaba al lenguaje biológico. A partir de ese momento, ella, autora de su propia vida, comienza a investigar cómo funciona el lenguaje humano y a buscar el método para poder imitarlo, pero surgen muchos interrogantes. Y estudia Metodología Científica. Necesita encontrar el sueño: Entrar en Sociedad.

A los veinticuatro años había avanzado muy poco, se siente frágil pero inconformista no se da por vencida, debía sobrevivir a la batalla que había comenzado. Así que revisa y revisa y revisa el trabajo y se encuentra con la famosa frase de Thomas Edison: -"No he fracasado, sólo he descubierto las 999 formas de no crear una bombilla".

En ese momento Eva Lilith descubre que había algo invisible que traslada el mensaje. Descubre que la vibración no la genera las cuerdas vocales. Ella está convencida que entran dentro del espectro electromagnético. Que no necesita escuchar a la gente para distinguirlas, siente como vibran, vibran, todas las partículas del cuerpo, igual que cuando entras en una casa abandonada y nos invade la ternura, la paz, la armonía. Es como telepatía, me dice la escritora: Lo siento como un intercambio de fotones.

Entusiasmada cae en borracheras de lecturas y estudio. Analiza las vibraciones y las distingue bien. Para ella, es una percepción extra sensorial con la que los humanos pueden comunicarse con animales, plantas, con la materia. Excitada, feliz, necesita compartir el trabajo y los conocimientos que había adquirido con otros estudiosos. No la entendieron. Sin embargo no dejó que eso se interpusiera en su camino, ni que la tomaran por loca. Así, en busca de la verdad se adentra en el terreno de la Física y gracias a sus investigaciones logra, según me revela, modificar su cerebro. Y me añade:

- Yo vi como ocurría, despacio... a cámara lenta, dentro de un Universo emocional. Con mucho trabajo. Sola. En secreto.

Eva Lilith está licenciada en Bellas Artes y quizás el ser hija de escultor y pintora le lleva desde pequeña a entender la vida como una gozosa celebración. Domina el mundo artístico: la danza, la música, el teatro, y sobre todo consigue la magia exacta en la pintura.

Ahora nos presenta un nuevo proyecto, nos presenta un documental, una novela, pintura. Nos transmite la emoción de un trabajo El uno y el verso del Universo. Un libro en el que la autora no quiere reducir sus conocimientos para ella misma, sino que aspira a transformar una línea de pensamiento, a través de un prisma emo-ciéntifico del que salen cosas sorprendentes.

El uno y el verso del Universo es una contribución a la comprensión en la comunicación. Un mensaje de generosidad y humanidad que expande Eva Lilith Pereda.

