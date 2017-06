CC solicita ampliar la plazas residenciales del centro de mayores proyectado en Los Llanos

Grupo de CC en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Coalición Canaria (CC) en los Llanos de Aridane, en una nota de prensa, muestra su “preocupación por los datos aparecidos en prensa tras la última visita de la consejera Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, con relación al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, que según manifestó, se había elaborado teniendo en cuenta las estrategias insulares y aportaciones que hicieron llegar los distintos cabildos”. En el caso del Cabildo de La Palma, añade, “comunicaron que el Centro Residencial de los Llanos, con una inversión prevista de 12 millones de euros, debería contemplar sólo 100 plazas residenciales y otras 100 de día”.

Coalición Canaria, se indica en la nota, ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para “intentar corregir lo que se considera una decisión errónea y pide al pleno el apoyo para demandar que la futura residencia tenga las plazas residenciales que nuestro pueblo necesita y que el proyecto se pueda desarrollar en las mejores condiciones, en una parcela que podría ser mejorada en cuanto a espacio y aspecto”.

También se explica que “hace ya muchos años, cuando se redactó el proyecto básico para la construcción de dicha Residencia, y los datos de envejecimiento poblacional, todavía, no eran tan alarmantes como lo son hoy, ya se contemplaban 100 plazas residenciales ampliable a 50 más y otras 100 plazas de centro de día, por lo que no se entiende que, ante un aumento de las necesidades de este servicio por ese envejecimiento acelerado de la población, se hayan comunicado al Gobierno, por la Consejería de Acción Social del Cabildo, menos plazas residenciales de las que estaban planificadas en los inicios”. Añade que “tampoco entendemos que se haya trasladado dicha información sin haber contado con un estudio actualizado, detallado y ajustado a las verdaderas necesidades de nuestro municipio y que el grupo de Gobierno del Partido Popular no haya manifestado la más mínima preocupación”.

“Se entiende, por tanto”, subraya, “que la residencia es un servicio básico e imprescindible que hasta la fecha no se ha prestado en Los Llanos de Aridane, tratándose del municipio que cuenta con mayor población y por tanto de posibles usuarios y, sin embargo, en la actualidad, muchas de las personas que lo demandan han tenido que utilizar plazas residenciales de otros municipios, mayormente en Santa Cruz de La Palma, porque en Los Llanos de Aridane sólo se ofertan las 12 plazas de Solidaridad La Palma”.