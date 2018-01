IUC señala que PP y CC en Los Llanos rechazan su propuesta de apoyar el mantenimiento de rutas y bonificaciones en las guaguas

Felipe Ramos es concejal de IUC en Los Llanos de Aridane. Foto: LUZ RODRÍGUEZ.

Izquierda Unida Canaria (IUC), en una nota de prensa, eñala que “PP y CC rechazaron apoyar el mantenimiento de rutas, tarifas y bonificaciones en el servicio de guaguas, como proponía IUC” en una moción debatida en el último pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

En la nota indica que “a pesar de que en las diferentes Comisiones de Transporte en el Cabildo Insular el Partido Popular se había abstenido ante la propuesta de reorganización del servicio y de que la Ejecutiva Insular de Coalición Canaria había acordado frenar la aprobación del proyecto, ambos partidos sumaron sus concejales para impedir que se votara la propuesta de IUC, dejándose sobre la mesa hasta la celebración del próximo pleno”.

Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Consistorio llanense, justificó la presentación de la moción en base a lo afectado que se vería el municipio y sus habitantes en caso de aprobarse el documento impulsado por el Grupo de Gobierno en el Cabildo.

Ramos recordó como las tres líneas que se pretenden suprimir transcurren por el municipio, como son la 205 que circula entre Los Llanos y Las Manchas de Abajo, la 208 entre Los Llanos y Las Cuestas de El Paso y la 209 que comunica El Puerto de Tazacorte con Los Llanos por La Laguna. Además recordó como el municipio cuenta con 2.242 desempleados y más de 3.500 personas con 65 años o más, lo que supone un importante número de usuarios del servicio afectados por el recorte de las bonificaciones en las tarifas existentes.

En la moción, IUC también proponía instar al Cabildo Insular a la creación del Consejo Insular de la Movilidad y abrir, una vez se haya constituido, un proceso de participación ciudadana y de debate público sobre la reorganización integral del servicio de transporte público regular interurbano de pasajeros.

Felipe Ramos apunta que “PP y CC se retratan con decisiones como las del pasado jueves, cuando se negaron a apoyar nuestra propuesta que sólo pretendía trasladar al Cabildo un acuerdo para que no se suprimieran rutas, se mantuvieran las tarifas y no se eliminaran bonificaciones”.“Luego”, concluye Ramos, “no pueden salir estos partidos a decir que están con los usuarios del servicio, cuando no votan a favor de iniciativas como esta”.