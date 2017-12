El PP afirma que Ayuntamiento capitalino es “el único” que no ha firmado la campaña social de equipamiento escolar

Marta Poggio, concejal del grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha mostrado su “preocupación” tras conocer que “el Consistorio no ha firmado el convenio Campaña social de equipamiento escolar que podría suponer un importante apoyo económico, a través de tarjetas regalo, para todas las familias con pocos recursos de la capital”, se indica en un comunicado del PP. La formación popular, se destaca en la nota, espera conocer la razón por la que “el Consistorio ha sido el único de la Isla que no ha suscrito este acuerdo cuyo objetivo es la ayuda en los hogares con menores en edad escolar”.

Dicho convenio, señala, “promovido por la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la Obra Social de la Caixa y la Fundación CajaCanarias, destinaba tarjetas regalo para que aquellas familias con menores en edad escolar que lo necesitaran, pudieran canjearlas por ropa y calzado en los comercios participantes. De esta manera, añade, “se pretendía ofrecer una ayuda más en el equipamiento escolar, complementando otras iniciativas sociales que se desarrollan en los hogares con dificultades económicas”.

El Hrupo Municipal Popular, se expone en la nota, se ha hecho eco de esta situación, ya que, apunta, "salvo el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el resto de municipios de la Isla sí han firmado este acuerdo. Se trata de un convenio que podría beneficiar hasta 70 niños y niñas de nuestro municipio a través de tarjetas regalo, sin la etiqueta de los Servicios Sociales, con lo que esto implica en muchas ocasiones para la sociedad".

Marta Poggio, concejal del PP en el Ayuntamiento, “conocedora de este hecho”, apostilla: “En nombre del grupo Popular Municipal, fui la encargada de preguntar por esta cuestión en uno de los plenos, en donde me afirmaron que sí se había suscrito este acuerdo, pero una vez terminado, la concejal de Servicios Sociales me preguntó para concretar y rectificó, diciendo que ese convenio no se había firmado”. Ante esta noticia, añade, “nos preguntamos si el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se puede permitir el lujo de perder esta oportunidad y por qué es el único Consitorio que no ha firmado. ¿Nos sobra el dinero o en nuestro municipio no existen familias que lo necesitan?”.

Los ediles del PP esperan que “la concejal responsable explique a la ciudadanía el rechazo a este convenio que suponía una ayuda más para nuestras familias, que podría presentarse en forma de regalos, cargados de ilusión, por estas fechas y además, se apoyaría a los comercios del municipio adheridos a esta iniciativa”.