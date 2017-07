Tijarafe destina 101.000 euros a un plan de empleo para personas en exclusión

El Ayuntamiento de Tijarafe abre el proceso de selección de trabajadores, dentro del Plan de Empleo del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), hasta el próximo 7 de julio. El Consistorio se ha adherido al convenio marco de colaboración entre el Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos para el desarrollo del Programa del FDCAN (2016-2025), para La Palma, con el objeto de reducir el desempleo en el municipio.

“Este plan de empleo, que contará con una inversión de 101.857 euros, provenientes del FDCAN, está dirigido a personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, que tengan entre 18 y 65 años”, se explica en nota de prensa. Además, deberán estar inscritos como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, en los últimos 24 meses; estar empadronados en Tijarafe con una antigüedad superior de 6 meses; no haber participado en un convenio de empleo en los últimos 12 meses y, siempre y cuando, la renta per cápita de la unidad familiar no supere los 426 euros. Todo aquel interesado, que cumpla con los requisitos, deberá inscribirse en el registro del Ayuntamiento, aportando su D.N.I, documento que acredite que ningún miembro de la unidad familiar percibe prestaciones o retribuciones algunas, y en caso de percibirla, certificado de los importes que percibe en la actualidad y, por último, declaración de la renta o certificado de no percibir ingresos.

Los candidatos optarán a trabajos que reforzarán la prestación de servicios municipales en las áreas de Obras, Centro de Día, Escuela Infantil y gestión administrativa. José Policarpo Martín Cruz, concejal de Empleo, manifiesta que “aunque todavía son evidentes los estragos de la crisis económica, nos encontramos en un momento de franca recuperación, a la cual ayudan iniciativas como la asignación de parte del FDCAN a políticas de empleo” . Añade que “no se trata solo de facilitar un puesto de trabajo, sino también de incrementar la empleabilidad de un capital humano perteneciente a colectivos en riesgo de exclusión, circunstancia que, por ser eludida, requiere de la posibilidad de poder obtener un salario digno”. Por su parte, Marcos Lorenzo, alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe, señala “nos encontramos al inicio de la materialización de una de las medidas que, en cuestión de empleo, nos va a permitir la puesta en marcha del FDCAN. En este caso, mediante la contratación de personal para cubrir servicios básicos del municipio como limpieza de vías, mantenimiento de espacios públicos, apoyo a las oficinas y otros servicios municipales, como el reforzamiento de la ayuda a domicilio. Sin olvidar que estas nuevas contrataciones permitirán insertarse en el mercado laboral a muchos tijaraferos y tijaraferas que, en este momento, no tienen empleo”.