González Taño: “No contemplamos que la ruptura de CC-PSOE en el Gobierno regional afecte al pacto en La Palma”

Guadalupe González Taño, secretaria general de CC en La Palma. Foto: LUZ RODRÍGUEZ

La secretaria general de Coalición Canaria (CC) en La Palma, Guadalupe González Taño, ha indicado a este digital que, “en principio, no contemplamos” que la ruptura del pacto CC-PSOE en el Gobierno de Canarias” afecte a la alianza que mantienen con los socialistas en el Cabildo y en los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, El Paso, Tijarafe y Garafía. “Como también lo ha manifestado el secretario general del partido en Canarias, José Miguel Barragán, los problemas que se han producido en el seno del Consejo de Gobierno no tienen por qué provocar ninguna afección en otras instituciones, no solo en La Palma, sino en toda Canarias”, ha subrayado.

Indicó que la “inestabilidad que había llegado al Gobierno” al levantarse los cuatros consejeros socialistas del Consejo en dos ocasiones y su posición con respecto al Fondo Desarrollo de Canarias (Fdcan) estaba “impidiendo” que el Ejecutivo canario “funcionase adecuadamente” y recordó que “pusimos ese límite”.

Apuntó que en el comité permanente que celebra CC este lunes se planteará “cómo afrontamos esta nueva etapa, pero no manejamos un escenario” en el que la reseñada ruptura en el Gobierno canario, registrada el pasado viernes tras la destitución de los cuatro consejeros socialistas del Gabinete autonómico, “repercuta en otras instituciones”.

Dijo que, en La Palma, “seguiremos manteniendo conversaciones con el PSOE dentro del tono de normalidad” de siempre para que “la Isla siga adelante”. Señaló que esa es “la prioridad que no hemos marcado” ambos partidos como socios de gobierno en el Cabildo y los reseñados cinco ayuntamientos.