“En la carretera del Norte nos encontramos con un proceso de nulidad que tuvimos que desbloquear”

El viceconsejero de Infraestructura y Transportes del Gobierno de Canarias, el palmero Onán Cruz, ante las reiteradas críticas por el considerable retraso que sufren las obras de acondicionamiento de la carretera general del Norte, recuerda que “llegamos a la Consejería en febrero de 2017 y nos encontramos con un proceso de nulidad que había lanzado el anterior equipo de Gobierno y le dimos continuidad”. Explica que “durante ese proceso es preceptivo pedir un dictamen a los servicios jurídicos del Gobierno regional y al Consejo Consultivo, y cuando una administración lanza consultas los plazos se detienen”, y añade: “El dictamen del Consultivo lo que dice es que el plazo de resolución del recurso de la nulidad del contrato está caducado porque desde que empezó en diciembre hasta que se resolvió en junio habían pasado seis meses; la Consejería difiere de esa interpretación y tiene jurisprudencia al respecto; en función de nuestro informes jurídicos disentimos y continuamos con la nulidad”.

“El Consultivo lo que pone de manifiesto es que el procedimiento que se siguió durante el desarrollo de esas obras era incorrecto, pero no entra en el fondo; nosotros no vamos a entrar en debates si el procedimiento fue correcto o no, si se tomaron las decisiones adecuadas o no; la realidad es que nos encontramos con un problema que hemos tenido que desbloquear y es nuestra misión desbloquearlo, y una muestra de ello es que nos hemos sentado con la empresa para seguir avanzando en las negociaciones; ya tenemos el acuerdo para ratificar la nulidad, y nos va a permitir liquidar la última certificación de obra y liberar partidas para acometer unas obras complementarias que no estaban recogidas en el proyecto y que no podíamos ejecutar hasta que no tuviéramos la nulidad”, detalla.

“Esta obra ha sufrido incrementos presupuestarios y recortes, y se da por finalizada hasta la circunvalación de Barlovento; cuando tengamos la liquidación final y podamos liberar dinero, ejecutaremos un proyecto de medidas complementarias, que ya hemos encargado, para resolver problemas que se han detectado en algunos puntos, como el barranco de La Herradura, que vamos a ejecutar en breve, antes de la época de lluvia, ya contamos con los informes técnicos preceptivos”, asegura. Además, agrega, “se ejecutarán la rotonda de la entrada de Barlovento que se dejó pendiente por falta de liquidez, y dos rotondas más, una a mitad de la travesía, que ya estuvo recogida en uno de los modificados y luego se retiró, y otra al final, donde se une con la carretera, que hay un cruce que consideramos peligroso”. “A la misma vez, vamos a ejecutar un muro de contención durante toda la circunvalación para que el pueblo de Barlovento pueda desarrollarse hacia esa parte que es, digamos, su lado natural; tenemos también el compromiso de reasfaltar la travesía, porque el paso de los camiones daña el firme, y de todo eso están informados los ayuntamientos de Barlovento y de Los Sauces”, señala. “El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en su reciente comparecencia se comprometió a, una vez que tengamos el proyecto, ejecutar esas obras en seis meses, y es eso viable”, asegura.

Onán Cruz, respecto al acondicionamiento del resto de la vía, hasta la zona de Cruz Castillo, manifestó que “evidentemente nosotros queremos continuar la obra, es una prioridad del Gobierno de Canarias, mandatado también por el Parlamento, contribuir al desarrollo de la comarca Norte”. “Una muestra del convencimiento de que una infraestructura viaria segura y de calidad ayuda al desarrollo de la comarca norte es que en el nuevo convenio de carreteras que esperamos firmar antes de fin de año hemos priorizado, junto con el Cabildo, el cierre del anillo por la parte Norte”, subraya.

Por otro lado, el viceconsejero comentó que “se ha reactivado el proyecto de Tijarafe, desde La Punta hasta el Pueblo, y tenemos priorizado el resto, Tijarafe-Las Tricias y Las Tricias-Llano Negro, para dar continuidad a ese anillo, y lo que queda desde Gallegos hasta Cruz Castillo, como ha pasado tanto tiempo tenemos que actualizar el proyecto, estamos redactando el pliego para contratar la actualización y volver a licitarlo”, apuntó. Insistió en que “hay que actualizar el proyecto porque ahora existen tecnologías de construcción que no había cuando se redactó el proyecto; hay que actualizar en todos los sentidos, técnicamente y también en precios”.

“Somos conscientes de que en la obra de la carretera del Norte, por recortes presupuestarios, se dejaron de hacer actuaciones que vamos a ejecutar ahora, pero estamos buscando soluciones para que la vía sea lo más segura posible”. “El objetivo es cerrar el anillo Norte de La Palma para contribuir al desarrollo, porque una carretera cómoda, segura y rápida ayudará a que Garafía y Barlovento no se vean tan lejos de Santa Cruz de La Palma o de Los Llanos, de los servicios, del puerto, aeropuerto y hospital”, concluyó.