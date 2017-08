Agenda para moverse en la capital el fin de semana

VIERNES 4 DE AGOSTO

Cine: 'Las confesiones'

TEA proyecta la película italiana Las confesiones (2016), de Roberto Andò. El filme, protagonizada por Toni Servillo y Connie Nielsen, se podrá ver en versión original en italiano con subtítulos en español en dos pases diarios.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: entrada general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Fiestas en Taganana

Exhibición pirotécnica a cargo de los Hermanos Toste y posterior verbena.

Lugar: plaza de las Nieves

Horario: desde las 23.00 hasta las 5.00

Schwarzwald y Death Above

Los tinerfeños Schwarzwald regresan a los escenarios tras mucho tiempo, en esta ocasión acompañando a Death Above, que presentará su nuevo trabajo. Además, actuará Sadic Smile. En el caso de los tinerfeños de Schwarzwald, se trata de un grupo que ha trabajado con interés en la cultura tradicional, pero no solo en Canarias, sino en todo el globo.

Lugar: Lone Star

Horario: 21.00

Precio: cinco euros (con consumición)

SÁBADO 5 DE AGOSTO

Fiestas en Taganana

Misa solemne y procesión amenizada por la banda de música; exhibición pirotécnica; concierto Ave María, por Pepe Benavente; paella; encuentro Vecinos de Anaga, amenizado por un grupo folclórico; baile de tarde, amenizado por Pepe Benavente; encuentro de solistas, y verbena popular.

Lugar: plaza de las Nieves

Horario: hasta las 5.00

'La ruta de los castillos'

La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife, aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora, como primera etapa.

Lugar: diferentes ubicaciones

Horario: 11.00

Precio: nueve euros. Más información: 922 825 949 / 43

Cine: 'Las confesiones'

TEA proyecta la película italiana Las confesiones (2016), de Roberto Andò. El filme, protagonizada por Toni Servillo y Connie Nielsen, se podrá ver en versión original en italiano con subtítulos en español en dos pases diarios.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: entrada general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

DOMINGO 6 DE AGOSTO

Fiestas en Taganana

Este día se ha programado la fiesta Infantil.

Lugar: plaza de las Nieves

Horario: por la mañana

'Ven Santa Cruz'

Comercio y restauración para este día de domingo, así como actividades para toda la familia. En esta edición, la zona comercial continúa con descuentos y rebajas, mezclados con una oferta complementaria de ocio y gastronomía en pleno centro de Santa Cruz. Habrá animación, pasacalles y diferentes actividades en varias calles, a las que se unen exposiciones, títeres, personajes infantiles y muchas sorpresas. En el marco de esta iniciativa, el CD Tenerife presentará su equipación para la próxima temporada, en el Reloj de Flores del parque García Sanabria, a las 12.00.

Lugar: diferentes zonas de interés turístico

Horario: de 10.00 a 22.00

Precio: entrada libre

Cine: 'Las confesiones'

TEA proyecta la película italiana Las confesiones (2016), de Roberto Andò. El filme, protagonizada por Toni Servillo y Connie Nielsen, se podrá ver en versión original en italiano con subtítulos en español en dos pases diarios.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: entrada general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

Precio: entrada libre hasta septiembre

‘La Gesta en una pluma’

Un año más, el Museo Histórico Militar de Canarias se suma a La Gesta del 25 de Julio de 1797. En este 220 aniversario, se mostrará cómo el comandante general de las Islas Canarias, el teniente general Antonio Miguel Gutiérrez González, después de su llegada a la isla, comprueba y prepara sus fortificaciones defensivas ante un posible ataque. Ya pasada la batalla, se desgrana el inventario de pertrechos existentes en la fortaleza principal, despliegues de tropas y la historia de los presentes en la firma de la capitulación. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

Lugar: Museo Histórico Militar de Tenerife. Cuartel de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14:00

Precio: acceso libre y aparcamiento gratuito

‘Tenerife en la memoria. Archivos de Porta Campillos’

La Sala Azul del Círculo de Bellas Artes alberga la exposición de esta serie de fotografías inéditas de la isla, de los años 1900 a 1919 y de autores anónimos. Abierta hasta el 30 de agosto.

Lugar: Círculo Bellas Artes de Tenerife

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.30-21.00; sábado, 11.00-14.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

MiniTEA: ‘Luz, tierra, isla’

El Espacio MiniTEA es un lugar que TEA ha creado para que los niños, acompañados de sus familias, puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica. Ahora habrá una nueva exposición y más actividades. En esta ocasión, la MiniExpo, titulada Luz, tierra, isla, se compone de dos pinturas y una escultura de tres artistas canarios contemporáneos: Gonzalo González, Carmen Cólogan y Juan López Salvador. Permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Paisaje-Identidad-Lenguaje ’

Esta exposición parte de tres preguntas que han conformado la condición insular: la búsqueda de quiénes somos a partir de las miradas que han indagado en esa idea del individuo; el encuentro con el paisaje nativo como lugar de reflexión, y el lenguaje como herramienta de experimentación que condujo al isleño al hallazgo de nuevos caminos para la expresión artística. Es a partir de este crisol de miradas como se puede descubrir las confluencias y rupturas que han guiado los pasos de los artistas a la hora de expresar lo inefable del ser humano. Podrá visitarse hasta el 16 de septiembre.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30

Precio: entrada libre

‘1987: los inicios de un museo, Almeyda’

Con este título, en la zona noble del Museo Histórico Militar de Canarias tiene lugar la exposición fotográfica dedicada al inicio de remodelación de la Batería Administrativa de la Plana Mayor de Mando del Regimiento Mixto de Artillería nº 93, actual RACA 93, para convertirla en un museo. De este acontecimiento se conmemoran 30 años este 2017. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto. En la muestra se realzará la figura del coronel Juan Arancibia de Torres, artífice, principal propulsor y fundador del actual museo.

Lugar: Museo Histórico Militar de Canarias, cuartel de Almeyda

Horario: lunes-viernes, 9.00-15.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Huellas y metáforas’

La sala central del Espacio de Arte La Recova, perteneciente al Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acogerá la exposición de fotografía Huellas y metáforas, del artista cordobés Antonio Morales. Podrá disfrutarse hasta el próximo 30 de agosto. La exposición la componen 70 obras que discurren por un mundo de retratos construidos desde un discurso pausado y poético.

Lugar: Sala Central del Espacio de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX’

Se concibe como un espacio de reflexión y de reconocimiento que ofrece y dilucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las islas y que se presenta inserto en un diálogo internacional y contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores esenciales de la pintura, como son Néstor, Óscar Domínguez, Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares; de la poesía, como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro García Cabrera o Luis Feria, y de algunos símbolos y los elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia), se desarrollan las líneas argumentales de una exposición de tesis. Se podrá visitar hasta el 15 de octubre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Materia contemporánea. 50 años de arquitectura’

TEA acoge hasta el 8 de octubre esta exposición que lleva por título Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saavedra. 50 años de arquitectura. Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años, resulta imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Summer Exhibition’

Exposición colectiva de ámbito internacional que reúne la obra de 71 artistas en torno a sus visiones y recreaciones de la época estival. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Exposición itinerante sobre el Patrimonio Histórico

La exposición, compuesta por 12 paneles de grandes dimensiones, hace un repaso por los elementos más singulares del patrimonio de Santa Cruz, estén o no declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Así, a través de textos y material gráfico diverso, se propone un recorrido que incluye la mención de bienes arqueológicos tan importantes como el barranco del Muerto, el del Pilar o La Gallega; de edificaciones de interés etnográfico e histórico vinculadas a actividades agrícolas tradicionales, como la hacienda de Las Palmas de Anaga o los molinos de Llano del Moro, Barranco Grande y Cuevas Blancas. Permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre.

Lugar: hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Ultrasuvenir’

Proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres, que toma directamente de la tradición popular canaria referentes como ídolos prehispánicos (Zonzamas y Tara). Mediante un proceso de transformación, multiplicación o ampliación, se les pretende dar una nueva lectura que los ponga en relación con el fenómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nuevos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. Podrá visitarse hasta el 25 de agosto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20:00

Precio: entrada libre

‘Las frases que nunca escribiré… Colección Los Bragales’

TEA presenta esta exposición, que ofrece una selección de obras de la colección de Jaime Sordo, quien en la década de los ochenta inició su actividad como coleccionista de arte, impulsando la creación de la Asociación de Coleccionistas 9915, que actualmente preside, y estableciendo distintos acuerdos de colaboración con museos. La muestra, que cuenta con el patrocinio de JTI, se podrá visitar en ese espacio hasta el 17 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘The witch and the bitch’

TEA presenta hasta el 3 de septiembre una nueva exposición en Área 60, The witch and the bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y comisariada por Raisa Maudit.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

'Paisajes'

La sala temporal del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias acoge la exposición de pintura que, con el título de Paisajes, presenta el pintor canario Tomás Alberto Muñoz Felipe. Podrá visitarse del 5 al 31 de agosto.

Lugar: Museo Histórico Militar de Tenerife (Almeyda)

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00

Precio: acceso libre con aparcamiento gratuito