El alquiler vacacional ya acapara más del 8% de la demanda turística total en Canarias

Las viviendas vacacionales en Canarias fueron utilizadas por 1.290.609 turistas en 2016, lo que supuso una cuota de mercado del 8,6%, si se tiene en cuenta que el año pasado las islas recibieron 14.981.113 visitantes totales (extranjeros y nacionales). El archipiélago ofertó ese año un total de 29.931 viviendas vacacionales, 1.743 más que en 2015, lo que representa un crecimiento del 6,1%.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del estudio Vivienda vacacional en Canarias 2016. Análisis de la evolución de su demanda, oferta y canales, que ha sido presentado este martes por el Consejo Canario de Turismo, presidido por su titular, la consejera regional Mariate Lorenzo, informó Europa Press.

El Consejo Canario de Turismo ha contado en esa cita con la asistencia, en calidad de invitados, de representantes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística del Sur de Gran Canaria y de la Asociación Canaria de Alojamientos de Turismo Rural (Acantur), así como del resto del sector del alojamiento en las islas.

La consejera de Turismo indicó en rueda de prensa posterior que de ese estudio se puede concluir que los datos del alquiler vacacional "no han variado de forma sustancial" respecto al año 2015, más teniendo en cuenta que Canarias vive una coyuntura económica con una alta demanda turística. Esto supuso un crecimiento del 12% en el número turistas que visitaron el archipiélago en 2016, sobre todo por el empujón de los extranjeros, encabezados por los británicos.

Mariate Lorenzo precisó que el incremento del 6% en la oferta de alquiler vacacional es "razonable" en un momento de " boom turístico" e insistió en que ello no supone un cambio sustancial en la oferta de viviendas vacacionales en las islas. Estas alojaron el 8,6% de la demanda turística total en Canarias el año pasado.

En el mismo encuentro, el analista Luis Falcón, encargado de detallar el estudio, dijo que los resultados del informe permiten asegurar que el alquiler vacacional "no está produciendo una distorsión en el mercado desde el punto de vista turístico". Es más, remarcó que, a escala nacional y según datos del INE, la cuota de turistas alojados en viviendas vacacionales no ha variado desde 2011, lo que significa que en España está subiendo el número de turistas pero también todos los tipos de alojamiento, no solo el alquiler vacacional.

El informe está centrado fundamentalmente en tres aspectos: demanda, canal y oferta, y pretende dar continuidad a los trabajos elaborados sobre este asunto en el año 2015 para aportar datos al debate generado alrededor del fenómeno de las viviendas de alquiler para uso turístico.

Admitido el recurso de casación

También este miércoles y relacionado con el alquiler vacacional se conoció que el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por el Gobierno de Canarias a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula varios preceptos del decreto que regula la vivienda de alquiler vacacional en las islas, según informó la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Mariate Lorenzo.

La consejera recordó que el Ejecutivo canario decidió recurrir esta sentencia "para poder dotar a la regulación de la viviendas vacacionales de una seguridad jurídica, de unas garantías y de una calidad en este tipo de oferta dentro de las zonas turísticas".

Lorenzo indicó que la Consejería ya está trabajando con los cabildos y con las distintas asociaciones de alquiler vacacional para dar "celeridad" a la modificación del decreto territorial, al margen del trámite que siga el recurso en el Tribunal Supremo.