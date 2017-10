Los constructores tinerfeños advierten de que la falta de áridos puede paralizar las obras de carreteras

La patronal Fepeco ha advertido este viernes de que las obras de carreteras previstas en Tenerife se podrían paralizar por falta de áridos y ha expresado su preocupación por la incertidumbre que, a su juicio, provoca la lentitud de las administraciones para solucionar este problema.



El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, afirma en un comunicado que sin los áridos no sería posible la construcción de viviendas, inmuebles, aeropuertos, carreteras y otras infraestructuras, ni disponer de muchos productos industriales de uso cotidiano.



Agrega que en Tenerife sólo hay una cantera legal en explotación, en Arico, que tiene una previsión de vida de menos de un año, y se encuentra en fase de restauración, por lo que su producción está disminuyendo.



Esta única cantera es ya insuficiente para atender la demanda actual, señala Izquierdo, quien advierte de que las administraciones "no pueden seguir ciegas" ante la realidad.



Todos los demás áridos que se están consumiendo en la isla, parece ser que, tienen un origen ilegal, alegal o con "marcado CE fraudulento", asegura Fepeco, que señala que no se puede permitir que se extraigan áridos picoteando el territorio sin ningún permiso, ni obligación de restauración avalada.



El presidente de la patronal señala que "debido al nerviosismo empresarial latente en la isla" por la escasez de áridos, Fepeco ha organizado un encuentro profesional sobre la materia para el 31 de octubre.