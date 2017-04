Bermúdez: "Desde que soy alcalde, en Santa Cruz se ha defendido el interés general"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha subrayado este jueves que desde que accedió al cargo en 2011, año en que sucedió a Miguel Zerolo, el Ayuntamiento siempre ha defendido el interés general y ha intentado recuperar el dinero pagado por el frente de playa de Las Teresitas.



Bermúdez no quiso comentar la sentencia, sobre todo porque no es firme, pero insistió en que en este proceso el Ayuntamiento siempre ha perseguido defender el interés general y la restitución del dinero pagado por los terrenos, como establece la sentencia de 2007 del Tribunal Supremo que anuló la operación de compraventa.



En julio de 2007 se produjo un acuerdo plenario que, a la luz de esa sentencia, obligaba al Ayuntamiento a restituir las fincas del frente de playa y a reclamar el dinero, "pero la demanda no se produce hasta noviembre de 2011", recalcó.



En la demanda civil a la que se refería Bermúdez, aún pendiente de resolución, el Ayuntamiento reclama a Inversiones Las Teresitas, propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, condenados por la vía penal a cinco años y tres meses de prisión cada uno, el pago de 74,5 millones de euros, de ellos 52,5 millones por la operación de compraventa y 22 millones por los intereses.



El alcalde recordó que el Ayuntamiento también se personó en la causa penal, cuya sentencia se ha conocido hoy, "para conseguir la devolución del dinero y nosotros restituir las parcelas, conforme establece la sentencia de 2007".



En esa sentencia, seis de los encausados, que suman penas de 33 años de cárcel, han sido condenados a pagar al Ayuntamiento indemnizaciones por valor de 61,6 millones de euros.



Dado que la sentencia no es firme, el alcalde ha dado instrucciones a los servicios jurídicos municipales para continuar en las instancias judiciales que proceda con las acciones necesarias "en defensa del interés general y para la recuperación del dinero público invertido en la compra de los terrenos", dijo Bermúdez.