Lluvias débiles en el norte y despejado en el resto

Los cielos nubosos predominarán este jueves por debajo de los 900 metros en el norte y nordeste de las islas, mientras que en el resto de zonas se prevé cielos despejados, en una jornada con temperaturas en ligero descenso y viento del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales.



En Lanzarote, Fuerteventura y costas este y oeste de la mitad oriental del archipiélago, se esperan intervalos de viento fuertes y posibles rachas muy fuertes a partir de la tarde. En las costas sudeste y noroeste de la mitad occidental, se prevé intervalos de viento fuerte.



En el mar habrá nordeste fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en el sudeste y posteriormente en el noroeste. Marejada, localmente fuerte marejada en los extremos noroeste y sudeste. Mar de fondo del norte de 1 metro. En costa sudoeste, variable 2 o 3 y marejadilla.



La predicción del tiempo por islas es la siguiente:

TENERIFE

En el norte y nordeste, por debajo de unos 900-1.100 metros de altitud, nuboso con apertura de claros en horas centrales e intervalos nubosos en el suroeste. En el norte, lluvias o lloviznas débiles, principalmente en la segunda mitad del día y afectando a medianías. En el resto de la isla, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas y en ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y posibles rachas de muy fuerte en medianías orientadas al nordeste, costas sudeste y noroeste a partir de la tarde. Predominio de brisas en costas sudoeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 21-29 grados



LA GOMERA

En el norte y nordeste por debajo de unos 900 metros de altitud, nuboso con apertura de claros en horas centrales. En el norte, lluvias o lloviznas débiles, principalmente en la segunda mitad del día y afectando a zonas altas. En el resto de la isla, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas y en ligero a moderado descenso en zonas altas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en costas sudeste y noroeste a partir de la tarde. Predominio de brisas en costas sudoeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 20-28 grados



LA PALMA

En el norte y nordeste por debajo de unos 900-1.100 metros de altitud, nuboso con apertura de claros en horas centrales. En el norte, lluvias o lloviznas débiles, principalmente en la segunda mitad del día y afectando a medianías. En el resto de la isla, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas y en ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en costas sur y noroeste a partir de la tarde. Predominio de brisas en costas sudoeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 19-25 grados



EL HIERRO

En el norte y nordeste por debajo de unos 900 metros de altitud, nuboso con apertura de claros en horas centrales. En el norte, lluvias o lloviznas débiles principalmente en la segunda mitad del día y afectando a zonas altas. En el resto de la isla, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas y en ligero a moderado descenso en zonas altas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en costas sur y noroeste a partir de la tarde. Predominio de brisas en costas sudoeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 18-23 grados

LANZAROTE

En el norte nuboso y en el resto intervalos, con apertura de claros en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del norte moderado con intervalos de fuerte y posibles rachas de muy fuerte a partir de la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 20-27 grados



FUERTEVENTURA

En el norte nuboso y en el resto intervalos, con apertura de claros en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del norte moderado con intervalos de fuerte y posibles rachas de muy fuerte a partir de la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 20-25 grados



GRAN CANARIA

En el norte y nordeste por debajo de unos 900-1.000 metros de altitud, nuboso con apertura de claros en horas centrales e intervalos nubosos en el sudoeste. En el norte lluvias o lloviznas débiles , principalmente en la segunda mitad del día y afectando a medianías. En el resto de la isla, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas y en ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas. Viento del norte con intervalos de fuerte y posibles rachas de muy fuerte en costas este y oeste a partir de la tarde. Predominio de brisas en costas sudoeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 21-26 grados