Día poco nuboso o despejado y temperaturas estables en Año Nuevo

Los cielos estarán este lunes poco nubosos o despejados en Canarias, donde se esperan temperaturas sin cambios o en ligero descenso las máximas en las cumbres de las islas y vientos del nordeste con rachas de 60 kilómetros por hora en las zonas altas de las islas más montañosas.



Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas serán de 17 grados en las dos capitales canarias y las máximas alcanzarán los 22 grados.



En cuanto al estado de la mar, la Aemet anuncia vientos del este o nordeste de fuerza 4 o 5 y localmente 6 al final del día y de componente este de fuerza 2 o 3 en Lanzarote y Fuerteventura, donde cambiarán a nordeste de fuerza 2 a 4, arreciando a 4 o 5. Habrá marejada y fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros de altura.



La previsión meteorológica por islas es la siguiente:



TENERIFE

En general, predominio de cielos poco nubosos a despejados, alternando con intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en las mínimas en cumbres. Viento del nordeste, más intenso en vertientes sudeste, noroeste y cumbres, donde las rachas pueden alcanzar los 60 km/h; en costa oeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 17-22 grados



LA GOMERA

En general, predominio de cielos poco nubosos a despejados, alternando con intervalos de nubes bajas en el litoral norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, más intenso en vertiente noroeste y cumbres, donde las rachas pueden alcanzar los 60 km/h; en costa sur, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 18-24 grados



LA PALMA

En general, predominio de cielos poco nubosos a despejados, alternando con intervalos de nubes bajas en litorales norte y este. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en cumbres. Viento del nordeste, más intenso en vertientes sureste, noroeste y cumbres, donde las rachas pueden alcanzar los 60 km/h; en costa sudoeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 17-23 grados



EL HIERRO

En general, predominio de cielos poco nubosos a despejados, alternando con intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, más intenso en vertientes sureste, noroeste y cumbres, donde las rachas pueden alcanzar los 60 km/h; en costa sudoeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 16-19 grados

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos a despejados. Temperaturas con pocos cambios en las mínimas y en descenso las máximas, afectando principalmente al oeste. Viento del nordeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 15-22 grados



FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos a despejados. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 16-22 grados



GRAN CANARIA

En general, predominio de cielos poco nubosos a despejados, alternando con intervalos de nubes bajas en litorales norte y este. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en las máximas en cumbres. Viento del nordeste, más intenso en vertientes sudeste, noroeste y cumbres, donde las rachas pueden alcanzar los 60 km/h; en costa sudoeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 17-22 grados