Política y cercanía

Durante dos años como concejala de Ciudadanos (Cs) he podido compartir con los vecinos la perspectiva de cómo nos ven desde fuera. Me asombra la falta de cercanía que desprenden algunos políticos, ya que considero que los vecinos no pueden vernos como inaccesibles. Es todo un orgullo que, a pesar de nuestro corto pero intenso recorrido en el mundo de la política, podamos decir que la cercanía es uno de los valores que más nos agradecen. Puede que se deba a que somos personas que representamos a todos y cada uno de los vecinos, nos hayan votado o no, y éstos pueden verse reflejados en nosotros, a pesar de que ninguno de los tres seamos profesionales de la política.

La municipalidad es la política más cercana y la que más puede llenar. Siempre estamos y estaremos todo lo que se nos permita, afrontando los problemas cotidianos como un ciudadano más, pero a través de nuestro perfil político, puesto que seguimos siendo vecinos de Santa Cruz de Tenerife.

Observando nuestro panorama nacional, cada día estoy más convencida de que los políticos deben dejar a un lado los despachos y convertir cada uno de los barrios de la ciudad en sus oficinas. Es altamente gratificante sentir que los vecinos confían cada vez más en nosotros al ver resueltos sus problemas, que para eso es para lo que estamos.

Ser concejal es mucho más que plasmar una foto en las redes sociales. Ser concejal es salir a la calle y que te den las gracias por asfaltar sus vías, por colocar un muro de seguridad o por mejorar la limpieza de una zona. Los políticos deben tomar consciencia, ya que no solo el centro de Santa Cruz de Tenerife cuenta. Todos somos iguales ante nuestro ayuntamiento y no tiene que haber ni vecinos de primera, ni vecinos de segunda.

Por ello, sigo sin entender como a día de hoy existen asociaciones de vecinos que sienten que sus peticiones son totalmente ignoradas por Coalición Canaria y el Partido Popular. Independientemente de que dichas asociaciones representen a cinco vecinos o a mil, seguimos siendo sus transmisores, y por ello, el consistorio capitalino no puede ignorar ninguna de sus peticiones, por sencillas que sean.

Espero que nuestro trabajo sirva para que los vecinos se acerquen más a la política y no al revés, puesto que cada político es responsable de su cercanía hacia éstos. Los políticos no deben olvidar que estamos aquí por y para ellos.

*Concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife