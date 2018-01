La cronificación de la pobreza

Dicen los expertos que la palabra más importante del pasado 2017 fue posverdad. Pero el fenómeno en que cobran más relevancia los hechos emocionales que los datos y la información no es nuevo. La posverdad es solo un eufemismo moderno para denominar la mentira.

Hace casi un mes, presenciamos cómo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, soltaba una mentira neoliberal sin apenas repercusión. Clavijo nos dijo en pocas palabras que implantar una renta básica sería un error.

El presidente de una de las comunidades autónomas más pobres de toda España y de la sexta región de Europa con más personas en riesgo de exclusión dice que esto solo ayudaría a "cronificar la pobreza". Pero Clavijo no se quedó ahí, y nos advirtió que la mejor forma de acabar con la pobreza es creando empleo.

Nuestro presidente siempre dando respuestas revolucionarias. Sus asesores de comunicación no le han debido dar la noticia estrella al presidente: "Oiga, señor presidente, en Canarias la pobreza ya es un problema". Nos lanzó una mentira que no solo cala en la sociedad, sino que se acaba reproduciendo y propagando hasta el fin de los tiempos, a partir de esa teoría de "que aquellos que no tienen trabajo es porque no quieren tenerlo".

Uno de los ejemplos más recurrentes cuando se habla de renta básica o mínima es Finlandia. Es un caso destacado porque hasta la OCDE advertía el año pasado que la implantación de una renta básica no significaba una solución "mágica", pero sí admitía que tiene efectos positivos.

Esta es una explicación de primero de Economía. Si tienes liquidez, puedes consumir, y al aumentar el consumo lo hacen los beneficios económicos. Es una de las razones por la que las grandes fortunas, como el dueño de Facebook, están a favor de esta medida. En España una renta básica no solo ayudaría a aquellos que sufren pobreza absoluta, sino también a las personas que, a pesar de contar con un empleo, son pobres.

Las consecuencias...

Una de las noticias que refleja el nivel de pobreza que sufre Canarias fue la que pudimos conocer hace una semana: el fallecimiento de tres indigentes en Santa Cruz. Tres personas con nombre y apellidos a los que apenas se les ha prestado atención. Los ignoramos porque son pobres. Los ignoramos porque no forman parte del sistema.

Sin embargo, la respuesta del concejal de Atención Social en el Ayuntamiento de Santa Cruz no fue otra que decir: "No hay relación de causa. Son personas vulnerables que fallecen donde viven". Sí que hay relación de causa: son pobres.