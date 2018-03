Nuestra guía de Estambul: los encantos de la sublime puerta de oriente

Todo lo que se pueda decir de la mágica Estambul es poco. A mitad de camino entre Asia y Europa, la antigua Constantinopla es el resultado de las gentes que la habitaron en una historia de siglos. Una historia fecunda como pocas de la que fue puerto griego, la Roma de Oriente , megápolis bizantina y la sublime puerta al mundo musulmán en el extremo oriental del Mediterráneo. Todo esto y mucho más es Estambul. Una de las ciudades más intensas del mundo y que son uno de esos grandes viajes que están al alcance del gran público en todos los sentidos: por cercanía, por precio y por proximidad cultural con Turquía. Estambul es exótica pero, al mismo tiempo, cercana y, sobre todo, muy segura. Cuenta con una muy buena oferta hotelera (para todos los bolsillos y gustos) y es de los lugares donde mejor se come de Europa.

Galería del Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo. Estambul

Es una de nuestras ciudades preferidas y podemos presumir de conocerla bien. Hemos viajado en varias ocasiones y en una de ellas pasamos más de tres semanas recorriendo sus calles lo que nos dio la oportunidad de visitar lugares que, generalmente, quedan fuera del círculo turístico habitual (como Faith o Fener, por ejemplo). Con tres o cuatro días te da para conocer los puntos más importantes de la ciudad, pero lo ideal es pasar, al menos, una semana para que te dé tiempo a, por ejemplo, entrar en Santa Sofía varias veces (y ver como la luz crea los juegos de luz y sombra dentro del edificio); darte un baño en alguno de los hamannes históricos; ir de aquí a allá con los famosos transbordadores estambulíes o darse el lujo de perder una tarde jugando a la Tavla (backgammon) en el Puente de Gálata tomando té de manzana y confraternizando con los locales.

Cúpula de Santa Sofía de Constantinopla, la joya del arte bizantino. VIAJAR AHORA

Aquí te desgranamos cada uno de los barrios de la ciudad con información útil, horarios y lugares dónde comer. También te ofrecemos mapas de cada uno de los barrios con todo lo que creemos que no debes perderte. Nosotros somos especialitos. Nos gustan mucho los museos y las piedras con pedigrí. Y en una ciudad como la vieja Constantinopla piedras las hay a la patada. Pero también te hablamos de lugares dónde comer, dónde comprar y algunos secretos que quedan fuera del circuito turístico. En cada uno de los enlaces que tientes a continuación tienes una guía completa de cada barrio. Lo puedes imprimir y llevártelo de viaje ara que no tengas que comprar ninguna guía. También te vamos a contar muchas historias. En mayúsculas con grandes reyes y conquistadores y chiquitas protagonizadas por gentes humildes. Esperamos que te guste nuestra guía y, lo más importante, que te sea útil.

Vista de Estambul desde el Café de Pierre Loti, en las colinas de Eyüp. VIAJAR AHORA

GUÍA DE LA PUNTA DEL SERRALLO (SANTA SOFÍA Y LOS PALACIOS)

GUÍA DEL HIPÓDROMO Y LA MEZQUITA AZUL

CONSEJOS PARA HACER EL CRUCERO DEL BÓSFORO

GUÍA DE SIRKECI Y EMINONU

GUÍA DE EL GRAN BAZAR Y FAITH

GUÍA DE GÁLATA Y BEYOGLÚ

GUÍA DE FENER, LAS MURALLAS Y EYÜP

GUÍA DE ISTIKLAL, BESITKAS Y ORTAKÖY

GUÍA DE LA ORILLA ASIÁTICA

A FONDO: SANTA SOFÍA

Pescadores en el Puente de Gálata, uno de los lugares emblema de la ciudad de Estambul. VIAJAR AHORA Estambul

Moverse por Estambul

La mejor manera de moverse por el centro histórico de la ciudad es a través del tranvía. La Línea T1 (Zeytinburnu-Kabataş) conecta los principales atractivos turísticos y monumentales (Gran Bazar, Santa Sofía, Bazar Egipcio, Puente de Gálata, etc) y es, además, rápido y barato (horario desde las 6.00 a las 24.00). Para desplazarse a lugares más alejados (como el Café de Pierre Loti) el taxi no es mala opción. Los taxistas estambulíes cobran en base a taxímetro y no suelen dar problemas; eso sí, lleva suficiente cambio porque algunos dan la excusa de no tenerlo para sablear al viajero/a. Para moverse entre las diferentes orillas del estrecho y el Cuerno de Oro están los preciosos ferries de la empresa pública IDO que opera los deniz otobüsü (autobuses marítimos). Las frecuencias son constantes. Cuando vayas a hacer el crucero por el Estrecho del Bósforo , IDO es la opción más barata, con mayores frecuencias y la que te permite bajar en todos los puertos de la ruta.

Un transbordador de IDO entra en el puerto de Usküdar, en la costa asiática de Estambul. VIAJAR AHORA

Traslados desde el Aeropuerto Estambul

La forma más económica es el metro. La mayoría de los hoteles en los que se alojan los viajeros y viajeras se encuentran en la zona histórica por lo que será necesario hacer trasbordo. Hay que tomar la línea M1 hasta la estación de Zeytinburnu y de ahí la T1 que pasa por el centro (ver párrafo anterior). Eso sí, el trayecto te supondrá más de una hora. Hay un servicio de Autobús (unos 4 euros) entre la terminal de llegadas y la Plaza Taskim (paradas en Bakırköy, Coast Road, Aksaray y Tepebaşı). La otra opción es hacer el trayecto en taxi. El precio del servicio hasta la zona de Çemberlitas ronda los 15 euros. Esta es la página que nosotros utilizamos para contratar los transfers