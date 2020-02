Caen la recaudación y los ingresos por el IGIC tras las "irresponsables rebajas fiscales" del Gobierno de Clavijo

El anterior Gobierno de Canarias, formado por CC-PNC, calculó que en 2019 iba a ingresar casi 2.800 millones de euros por la recaudación de los tributos autonómicos, pero finalmente obtuvo poco más de 2.600 millones, 177,6 millones menos en total, lo que supone una caída del 6%.



Tras las elecciones de mayo, el nuevo ejecutivo, conformado por PSOE, NC, Sí Podemos y ASG, anunció que las previsiones de ingresos no se estaban cumpliendo y esos augurios se han confirmado al cierre del ejercicio, lamentó el portavoz Julio Pérez tras la reunión del Consejo de Gobierno.



La Comunidad autónoma ingresó 177,6 millones de euros menos de lo presupuestado (-7%) y también ingresó menos que lo realmente obtenido en 2018, una caída interanual de 151 millones o un 5% menos.



La mayor caída absoluta respecto a los ingresos previstos se produjo en el IGIC, con casi 74 millones de euros menos de recaudación a la prevista, un descenso del 4%.



Julio Pérez recordó que CC-PNC y PP acordaron en la anterior legislatura rebajar el IGIC desde el 7% al 6,5% y argumentaron que con menos impuestos mejoraría el consumo, la actividad económica y la recaudación.



Pero "la realidad" es que se consiguieron 117 millones de euros menos que en 2018, una caída interanual del 7%. "No es una buena noticia, no nos alegramos de tener razón", dijo el portavoz.



El informe sobre la recaudación de 2019 fue presentado en el Consejo de Gobierno por el titular de Hacienda, Román Rodríguez, quien detalló que de los 177 millones de euros de reducción, 91,8 corresponden a los tributos propios y cedidos, y 85,7 millones a ingresos procedentes del denominado bloque de financiación canario.



Según la información facilitada tras el Consejo de Gobierno, Román Rodríguez expuso que "la situación podría haber sido peor" si el nuevo ejecutivo no hubiera tomado medidas para equilibrar las cuentas autonómicas.



Rodríguez achacó la caída de ingresos a las "irresponsables" rebajas fiscales, que obligaron a "reasignar" gastos para cumplir con las normas fiscales.



En el presupuesto de 2020, el nuevo Gobierno revertió la bajada de medio punto del IGIC para volver a situarla en el 7% y confía en recuperar ingresos por esta vía.



"Las medidas de choque adoptadas por la Consejería de Hacienda han permitido a Canarias cerrar el ejercicio dentro de los parámetros fijados legalmente en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además de elaborar unos presupuestos autonómicos para 2020 sin la espada de Damocles de una posible intervención de las cuentas", según el vicepresidente y consejero de Hacienda.



Rodríguez recordó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Ministerio de Hacienda ya alertaron en la segunda mitad de 2019 del posible incumplimiento de la regla de gasto, por lo que hubo que acometer medidas correctoras.



El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, aclaró que el Ejecutivo no ha estudiado de momento la posibilidad de que una parte del descenso en la recaudación tenga que ver con una ralentización de la actividad económica.



Según los datos facilitados por el ejecutivo, una de las mayores reducciones porcentuales en los ingresos de 2019 respecto a lo presupuestado fue en las sanciones tributarias, que cayeron un 59% casi cuatro millones menos, un descenso relativo solo superado por la bajada del 60% en el impuesto sobre los casinos.



También bajó de forma importante la recaudación por el impuesto de sucesiones y donaciones, con una caída del 45%, mientras que subió más de lo previsto el Impuesto sobre actos jurídicos documentados, con un 8% más de ingresos.