La fumata blanca de Pedro Sánchez: cinco días de aislamiento, pánico y disculpas al PSOE

El sábado de madrugada Pedro Sánchez tomó definitivamente la decisión: no iba a dimitir. Pero no se lo dijo a nadie ni en el PSOE ni en el Gobierno y prefirió mantener el suspense. La obsesión era evitar filtraciones. El domingo, a última hora de la tarde, tan solo accedió a mandar un mensaje de Whatsapp a un reducido grupo de dirigentes de máxima confianza: su director de gabinete en Presidencia, Óscar López; los números dos y tres del partido, María Jesús Montero y Santos Cerdán; y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Era una indicación escueta para convocarlos en la Moncloa a las diez en punto de la mañana de este lunes. Con ninguno de ellos compartió todavía la información que todo el partido y buena parte del país esperaban con ansia.

Una hora antes de comparecer en las escalerillas del Palacio de la Moncloa, el presidente recibió en su despacho a los cuatro. Acababa de llegar de Zarzuela de trasladar también su decisión al rey. A Montero, Cerdán, Bolaños y López les pidió disculpas por un hermetismo que sabía que había llevado a sus compañeros de partido y de Gobierno a una situación de máxima tensión, con dosis de suspense imposibles de gestionar. También les dio las gracias. “Lo del sábado me emocionó”, les dijo.

Los cuatro respiraron aliviados cuando oyeron de boca del presidente del Gobierno que no dimitía, que se quedaba. Que los cinco días de retiro de la vida pública y política le habían servido a él y a su familia para acumular las fuerzas necesarias para seguir adelante. “Voy a seguir. Hay mucho trabajo por hacer y lo vamos a hacer juntos”, les indicó.

En su ánimo, según una de las personas presentes, se podía percibir un cierto alivio respecto al hombre desencajado al que dejaron de ver tras la sesión de control del Congreso el pasado miércoles. “Si llega a tomar la decisión entonces, se va”, aseguran en el PSOE para desechar la acusación de la derecha de que todo responde a una meditada estrategia de cálculo político.

La conclusión de que el presidente del Gobierno no tuvo claro lo que hacer hasta pocas horas antes de comparecer es de los propios dirigentes socialistas que han mantenido un pequeño hilo de interlocución con él durante estos días. Muchos confiesan que estuvieron plenamente convencidos de que se marchaba hasta este mismo lunes por la mañana. Aunque todo resultaba indescifrable, otros habían empezado a atisbar algunas señales de algo parecido al optimismo el sábado por la noche.

Esa noche Sánchez hizo algunas llamadas. Muy pocas. Todas para dar acuse de recibo del mensaje que le había trasladado su partido desde el Comité Federal: un respaldo sin fisuras de sus compañeros y de su militancia, agolpada a las puertas de la calle Ferraz para lanzar el llamamiento unánime de que se quedase. “Él mismo ha explicado en su comparecencia que lo del sábado le dio fuerzas”, apuntan en el PSOE, donde explican que las imágenes de ese día le reforzaron un sentimiento de responsabilidad colectiva hacia el proyecto que él lidera.

El partido había hecho un esfuerzo importante de movilización para escenificar que todos, sin excepción, estaban detrás de Pedro Sánchez. Hasta Emiliano García-Page. Tras recibir cientos de peticiones de agrupaciones socialistas de todo el país, la Secretaría de Organización socialista decidió dar un paso al frente y convertir el Comité Federal en una cosa muy diferente a la prevista.

En un momento en el que todo giraba en torno a la posible dimisión del secretario general y presidente del Gobierno, entendieron en Ferraz que no tenía sentido que el orden del día se ciñera a las listas de las elecciones europeas. Y por eso el cónclave fue, en realidad, un acto de reconocimiento a la figura de Sánchez y de apelación a sus sentimientos para intentar que no se fuese.

La cita fue para el PSOE, de hecho, una especie de terapia colectiva con algunas imágenes que recordaron a los peores episodios de la historia reciente del partido, con ministros llorando y abrazos en plena calle entre políticos y militantes. Los socialistas venían de 48 horas de absoluta parálisis. Tras el pleno del miércoles en el Congreso, Pedro Sánchez se encerró en casa con su familia y solo dio dos órdenes: publicar la carta en la que anunciaba la suspensión de su agenda y una reflexión sobre su posible dimisión y que nadie, salvo fuerza mayor, se pusiera en contacto con él. Y todo el mundo decidió respetarlo. En la entrevista en TVE, al filo de las 10 de la noche de este lunes, el presidente repitió varias veces que la escribió solo y que ni siquiera su mujer conocía el contenido hasta su publicación. Aseguró que al leerla, ella misma le pidió que no dimitiera. No fue ahí, según el relato del presidente, cuando tomó la decisión.

“Había dicho expresamente que lo dejáramos tranquilo y sabíamos, por cómo estaba, que esta vez había que cumplirlo a rajatabla”, explican en la dirección socialista sobre la falta de comunicación con Sánchez. Cuando hizo pública su carta se llevó a cabo en la Moncloa una especie de gabinete de crisis improvisado. En el despacho de Óscar López se reunieron entonces Pilar Alegría, Óscar Puente y los otros cuatro dirigentes que acudieron a la llamada de este lunes del presidente. Nadie sabía muy bien qué hacer salvo esperar y cruzar los dedos.

El trato en la cúpula socialista fue que todos se mantuvieran al tanto entre sí de las posibles interacciones que cada uno pudiera tener con el presidente por si eso servía de pista sobre cómo iban las cosas. Pero Sánchez solo contestaba de forma escueta con algún emoticono de cariño o alguna palabra de agradecimiento a los mensajes de afecto que recibía. Nada que sirviera de señal.

Al ‘shock’ del miércoles y a la parálisis del jueves y del viernes le sucedió el desconcierto del sábado. Diseñado como un intento de convencer a Pedro Sánchez de que no arrojara la toalla, la jornada tuvo esos tintes festivos y dramáticos. Dirigentes como Félix Bolaños, Óscar Puente o Teresa Ribera acabaron llorando en una ceremonia que bien podría haber pasado como algo parecido a un homenaje póstumo.

Las caras en Ferraz constataban un hecho que nadie a esas alturas podía ya disimular: no había nadie que no viera a Pedro Sánchez más fuera que dentro. “Cruzamos los dedos, pero no sabemos nada de él desde el miércoles”, reconocía el sábado a mediodía una de las personas más cercanas al presidente.

Y al quinto día, reapareció. Sánchez confesó a su equipo de confianza en el cónclave del lunes por la mañana en la Moncloa que tanto él como su familia son plenamente conscientes de que la campaña de acoso no solo no cesará, sino que puede ir a más. “Él necesitaba saber que su familia estaba fuerte para seguir adelante pase lo que pase de ahora en adelante. Si su familia está fuerte, él también lo está”, cuenta una de las personas que mejor lo conoce en el partido.

En el partido admiten que, a pesar de que aún haya quien pueda sentirse descolocado tras el último giro de guion de la trayectoria política de Pedro Sánchez (y el malestar recorrió varios sectores del partido), lo que prima es un profundo alivio e incluso cierta sensación de euforia. “No había plan ‘b’, solo estábamos en convencerlo. El plan ‘b’ era volvernos de Moncloa y montar un gabinete de crisis para ver qué hacíamos”, cuenta otro dirigente para ejemplificar hasta qué punto el partido ha vivido en la más absoluta de las incertidumbres. Y, también al quinto día, el PSOE descansó.