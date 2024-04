Dos créditos de casi un millón de euros en el área de Fiestas hacen tambalear el pacto progresista en Puerto de la Cruz

Tras cuatro años de gobierno con una pandemia y un cero turístico en una ciudad que inventó el turismo de masas en Canarias desde los años 60 del siglo XX y que ha recuperado buena parte de su pujanza en el subsector y en la economía en general, los dos socios del gobierno del Puerto de la Cruz, principal motor del norte de Tenerife, casi no pactan tras las elecciones de mayo. Lo dejaron para el penúltimo día antes del pleno de constitución de la nueva corporación y, en la sesión de la tarde de este lunes, las difíciles relaciones entre los dos partidos (el PSOE, con 10 ediles –tenía 8 y se quedó a solo 14 votos de la mayoría absoluta el 28M-, y Asamblea Ciudadana Portuense –ACP-, que bajó de 3 a 2 actas) han pasado a una pantalla diferente, al menos en lo que se refiere a votar conjuntamente en mociones clave.

Esa es, al menos, la conclusión y el sentir de buena parte del PSOE tras la abstención de los dos concejales de ACP en dos reconocimientos extrajudiciales de créditos (por 687.000 y 255.000 euros) relacionados con el área de Fiestas (principalmente con festejos de barrios). Unos gastos que, finalmente, se aprobaron solo con los votos favorables de los diez ediles socialistas, dada la oposición de los siete del PP y los dos de CC. De hecho, y debido a que una de las concejalas socialistas se encontraba de baja, de no haber acudido a votar (algo que acabó haciendo), el alcalde, Marco González, hubiese tenido que recurrir a su voto de calidad si quería sacar adelante esos reconocimientos para poder afrontar las facturas pendientes con muchas empresas, puesto que se hubiera dado un empate a 9. La controversia por estos gastos llevó al PP, incluso, a anunciar en el pleno que recurrirá a la Fiscalía.

Las difíciles relaciones entre PSOE y ACP no son ningún secreto en la ciudad turística, aunque, en realidad, tienen más componentes personales que partidistas. De hecho, fuentes socialistas consultadas por Canarias Ahora achacan la situación, básicamente, a la figura del portavoz y líder de ACP, David Hernández, y no al resto de integrantes de la Asamblea, y mucho menos con el partido en sí (asambleario y a la izquierda de la socialdemocracia), sus integrantes y votantes. Con el otro concejal, Alberto Cabo (“Tito”), que lleva Deportes, Sanidad, Consumo y Playas (entre otros departamentos), no suele haber diferencias, pero sí con las formas y el liderazgo de Hernández, algo que ya creó fricciones en el anterior mandato, si bien se mantuvo y hasta se reeditó el pacto.

Sin embargo, en estos diez primeros meses del nuevo gobierno, las tiranteces se han ido agudizando cada vez más (sobre todo con algunos gastos en las áreas del PSOE y, en especial, en la de Fiestas), alimentándose todo tipo de especulaciones y barajándose algunas alternativas. No obstante, el momento más crítico se vivió en el pleno del lunes, cuando los dos ediles de APC se abstuvieron en los puntos 10 y 11. Es cierto que el alcalde le quita importancia y prefiere la continuidad del pacto, pero, desde hace meses, otras fuentes del PSOE consideran muy difícil seguir con Hernández de socio y, tras lo del pleno, aseguran a Canarias Ahora que resulta “imposible”. Hernández, por el contrario, siente diferencias ideológicas profundas con los dirigentes del PSOE local, aunque no las cree incompatibles para seguir cogobernando.

En APC son conscientes de esta situación, aunque, según lo indicado este martes a este periódico por fuentes de la formación, no tienen ninguna intención de romper el pacto. Recalcan que el acuerdo no incluye disciplina de voto en cada moción, que son dos partidos distintos y que, en el caso de estos reconocimientos, no podían apoyarlos por discrepar con algunos de sus contenidos o tener dudas. No obstante, su abstención sí permitió al PSOE aprobarlos.

Dichas fuentes de APC sostienen que el gobierno continuará, pero conocen el malestar en las filas socialistas y, en tal caso, aseguran que dejan que sea el PSOE el que opte por romper. Son conscientes de que el alcalde es ahora el menos partidario de dar ese paso y, eso sí, afirman que nunca apoyarán una moción de censura junto al PP y CC, al menos no sin que sea respaldada por la asamblea (algo bastante improbable, aunque no imposible). Eso sí, recalcan que el portavoz, David Hernández, tiene todo el apoyo del partido y no descartan que acabe habiendo un gobierno en minoría del PSOE.

Repetir la fórmula de La Laguna

Además, en ACP temen que los socialistas estén buscando una garantía de estabilidad en las altas esferas del partido en Canarias junto a CC, dado que, de los dos ediles nacionalistas en el Puerto, uno (Diego Moreno Padrón) se muestra totalmente contrario a pactar con el PSOE (pacto que nunca se ha dado en el Puerto, aunque sí en otros municipios importantes, como ahora La Laguna o en Santa Cruz de Tenerife de 2011 a 2015), y el otro (Alonso Dionisio Acevedo) tiene más dudas, aunque es consciente de que le puede pesar a su formación en elecciones futuras.

Por su parte, las fuentes socialistas consultadas no descartan ninguna salida. Consideran que se ha llegado a un punto muy difícil, que casi resulta imposible que no haya consecuencias y que el partido deberá tomar alguna decisión en no mucho tiempo.