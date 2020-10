Alemania impondrá una cuarentena de cinco días a los viajeros que lleguen de una zona de riesgo. Según informa Tourinews, el Gobierno germano ha seguido las recomendaciones del virólogo Christian Drosten de reducir el aislamiento, ya que en un principio se barajaban 14 días. De esta manera, el test para detectar si esta persona se ha contagiado por la COVID-19 se realizará pasados esos cinco días.

La medida sigue generando incertidumbre ya que, de momento, Canarias sale de esa lista negra que tiene país para recomendar no viajar al haber rebajado su incidencia de coronavirus a menos de 50. No obstante, la evolución de la pandemia es variable y la comunidad podría entrar en el semáforo rojo de nuevo si vuelven a dispararse los contagios.

Los datos positivos que presenta el Archipiélago en la última semana se suman a la noticia positiva de que TUI ha reanudado las conexiones con las Islas, aunque lejos de las cifras de visitantes de otros años.

Salvar la temporada de invierno sigue siendo la prioridad para Gobierno de Canarias y empresarios. No obstante, según la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas considera que hasta que Canarias no registre menos de 25 contagios de la COVID-19 por cada 100.000 habitantes durante siete días no podrá atraer a un "volumen aceptable de turistas".

La pasada semana, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, proponía a la UE medidas homogéneas que garanticen viajes seguros entre estados para relanzar esta actividad económica.