Clavijo, dispuesto a revisar el modelo turístico en Canarias, pero no a cambiarlo porque es un “éxito”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha afirmado que las manifestaciones del 20 de abril convocadas en seis islas, tras unirse El Hierro, y a las que ha aclarado que no va a acudir, son “una oportunidad” para revisar el modelo turístico, pero no para cambiarlo, porque “es un modelo de éxito”, y ha dicho que no está cerrado a hablar de una tasa turística.

Clavijo respondió en el pleno del Parlamento a varias preguntas relacionadas con las manifestaciones convocadas el 20A a favor de un nuevo modelo turístico, en un debate en el que el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, le demandó que apruebe por decreto la implantación de una tasa turística y el de Nueva Canarias, Luis Campos, le instó a una moratoria inmediata, por decreto, del alquiler vacacional en tanto se tramita la futura ley reguladora.

El presidente negó las acusaciones de la oposición de haber cambiado de opinión, de haber pasado de acusar de “turismofobia” a los convocantes de las marchas a ponerse “al frente de la manifestación” con la pancarta, e insistió en que estas protesta es “una oportunidad” para abordar entre todos la revisión de “un modelo de éxito” para que “traiga riqueza para todos”.

Las palabras del presidente, abierto a revisar el modelo turístico, llegan después de que la convocatoria de las manifestaciones del 20 de abril contra la masificación del archipiélago hayan ganado repercusión nacional e incluso internacional y contrastan con lo dicho por el propio Clavijo hace apenas unos días, cuando llamaba a la calma ante las protestas y pedía “sentido común” porque el turismo es el “motor” de la economía canaria. El presidente ha pasado de acusar a los convocantes de fomentar la turismofobia a afirmar públicamente que “por primera vez estamos de acuerdo todos en que no podemos seguir así, las fuerzas políticas y toda la sociedad”. Así que días después de hablar de turismofobia reclamó al sector que suba sueldos porque “explota un bien que es de todos”, en referencia al clima y los paisajes isleños. Ahora pide una revisión pero no un cambio y habla de reparto de la riqueza.

Sin embargo, las convocatorias van más allá de un tema económico y de pedir mejoras para los empleados de los hoteles, ya que se centran en denunciar la saturación que sufren las islas, una problemática que va más allá del sector turístico. Por ello, las manifestaciones pedirán también más protección para los espacios naturales de las islas y que se limite la venta de viviendas a extranjeros, entre otras medidas.