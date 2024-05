Yolanda Díaz reclama al PSOE que renueve el Poder Judicial y cambie el sistema de oposiciones a jueces

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a reclamar este miércoles al PSOE que afronte ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial si el PP persiste en su bloqueo. “Es un golpe a la Constitución que el PP violente y genere distorsión en la justicia”, ha dicho durante una entrevista en la cadena Ser, donde ha insistido en que tras el periodo de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay que “hacer grandes cambios, que tienen que ver con democratizar España, con los poderes económicos y con la democratización de la justicia”.

Sobre el parón de Sánchez, Díaz se ha limitado a decir que “no es ortodoxo”, pero que considera que “todas las personas tienen derecho a parar”. Sobre la intención de abordar una regeneración democrática que señaló el presidente del Gobierno en su discurso del pasado lunes, Díaz se ha mostrado a favor pero ha lamentado que el PSOE no la haya abordado hasta ahora.

“Este proceso de desestabilización no viene de ahora, viene de largo, creo que el PP está en los extramuros del preconstitucionalismo y secuestrado por la extrema derecha, y el PSOE no ha abordado ese proceso”, ha señalado

Preguntada por las medidas concretas a tomar ahora, Díaz ha insistido en la renovación del Poder Judicial aunque sea sin acuerdo con el PP, porque los de Alberto Núñez Feijóo están en una “estrategia deliberada de golpear al Gobierno y controlar el órgano de gobierno de los jueces”.

En este sentido, ha señalado que la democratización de la Justicia también tiene que pasar por el acceso a la judicatura: “Todos los altos mandos del Estado están ocupados por las mismas familias de siempre, tenemos un acceso a la judicatura que es único en Europa”.

Díaz ha enmarcado estas medidas, junto con la derogación de la ley Mordaza, en la estrategia para luchar contra el proceso de “desestabilización” del PP que no es nuevo, ha dicho, si no que se inauguró en la época de José María Aznar: “Tenemos a un actor político que es PP que ha transmutado, no tiene proyecto de país, su proyecto es únicamente deslegitimar al gobierno de españa”.

Subir salarios y reducir la jornada laboral

Díaz ha reivindicado durante la entrevista la importancia de salir a manifestarse cada primero de mayo, y ha puesto el acento en una de las principales reivindicaciones de los sindicatos para la movilización de este miércoles: “La mediana salarial es del 1.545 euros al mes. Hay que reducir jornada laboral sin bajar salario, y hay que mejorar los salarios en el conjunto del país”, ha señalado Díaz, que ha incidido en que los empresarios no están “dando mucho la batalla discursivamente” en cuanto a la subida de sueldos en España: “Saben que tenemos razón”.

En cuanto a las negociaciones para reducir la jornada laboral, ha lamentado que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “está más politizado que en otras ocasiones” y le ha pedido flexibilidad para llegar a un acuerdo.

En la entrevista, Díaz ha reiterado la oposición de Sumar a la posible fusión entre los bancos BBVA y Sabadell. La vicepresidenta segunda ha dicho que la concentración bancaria es “un riesgo sistémico” del que alerta la Unión Europea, y que nuestro país ha pasado del 40% al 70% en concentración bancaria.

Díaz ha asegurado que va a tratar este tema con su socio de Gobierno en privado y ha puesto el acento en que este movimiento se produce tras conocer el aumento de un 18% de los beneficios de la banca: “Hay una transferencia de renta de la ciudadanía a la banca, es debate democrático de primer orden”.