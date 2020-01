Luxor por tu cuenta: cómo preparar una visita a la antigua capital de los faraones egipcios

La vieja Waset (los griegos la rebautizaron como Tebas) es un inmenso museo al aire libre. Los egipcios alardean con que se trata del yacimiento arqueológico más grande del mundo y no es exagerado. La historia de esta ciudad es tan fecunda y basta que los musulmanes la rebautizaron Luxor (al-Uqsur), que quiere decir ‘las fortalezas’ o ‘los palacios’. En el 3200 antes de Cristo era un pequeño puesto comercial pero pronto creció y se convirtió en capital de provincia y avanzada de la expansión de Egipto río arriba (Cuarto Momo). De estos primeros pasos como ciudad de importancia son las piedras más antiguas del mítico Karnak, ese bosque de grandes columnas de piedra que constituye el templo más célebre de Egipto. La ciudad fue creciendo hasta que en torno al 2000 ya era, de facto, la principal población de Egipto. En el 1200 (durante la gloriosa XVIII Dinastía), ya ejercía la condición de capital del país.

Y tres mil y pico de años de historia dan para acumular muchas cosas. La urbe siguió siendo un lugar de importancia durante la era ptolemaica y la dominación romana aunque ya en franco declive. Las crónicas dicen que a finales del siglo I de nuestra era la antigua capital ya no era más que un pequeño pueblo con más ruinas que casas habitadas. Pero ahí quedaron los viejos templos; y los restos de los palacios; y las tumbas de los reyes; y las avenidas de esfinges… Verlo todo es difícil; aún más cuando los viajeros suelen dedicar un máximo de tres días a este rincón del mundo antes o después de viajar a Asuán o El Cairo. Ser selectivos es crucial para irse con la sensación de que se ha visto lo que hay que ver.

Una gran avenida de esfinges de casi tres kilómetros conecta el Templo de Luxor con Karnak. eviljohnius

Día 1.- La Orilla Este: la antigua Waset .- La ciudad de las mil columnas la llamaban. Dicen que en sus mejores tiempos, y con una población de unas 75.000 personas, Waset era la urbe más poblada del mundo. Los grandes templos son los restos más potentes de aquel pasado, pero los rastros de la vieja ciudad de Tebas (así la llamaban los griegos y así quedó para la posteridad) están por todos lados asomando en las esquinas y descampados de la ‘destartalada’ Luxor. Lo orilla Este (naciente) era la destinada al mundo de los vivos, mientras que la opuesta (poniente) estaba reservada al culto a los muertos. Este primer día nos quedaremos entre los vivos. Las dos joyas que hay que ver sí o sí son el Templo de Luxor y el magnífico Templo de Karnak, uno de los más fabulosos restos de la civilización egipcia, y recorrer la imponente avenida de esfinges de casi 3,5 kilómetros que los une. Aquí llega el primero de los consejos. Las visitas a los grandes yacimientos se hace a primera hora de la mañana o al atardecer (para evitar el calor). Los grandes tours visitan Karnak por la mañana y Luxor por la tarde así que te recomendamos hacerlo justo al revés: así evitarás las enormes aglomeraciones (aunque no esperes verlos sin gente).

Dos grandes pilonos marcan la entrada del gran Templo de Luxor. eviljohnius

El Templo de Luxor abre de 6.00 a 22.00) y Karnak de 6.30 a 17.30. Ten en cuenta que Karnak es un enorme complejo de tres grandes recintos religiosos (Khonsu, Thutmosis III y el propio Karnak), la Capilla de Isis, el Lago Sagrado y una impresionante avenida de esfinges. Necesitarás al menos tres horas para verlo todo bien. Muy cerca del complejo de Karnak se encuentra el Recinto de Mut, otro templo enorme dedicado a la diosa madre de la triada egipcia que también es digno de verse (en la práctica forma parte del complejo de Karnak).

La columnata más famosa del mundo: En Karnak, las columnas emulan un gran bosque. Kai 'Oswald' Seidler

Día 2 La Orilla Oeste: El Templo de Hatshepsut y el Valle de Los Reyes .- La mayoría de los ‘turistas’ que llegan hasta Luxor apenas están aquí una o dos jornadas y contratan tours guiados. La mayoría de los grupos visitan el Valle por la mañana y dejan el Templo de Hatshepsut para más tarde por lo que te aconsejamos que hagas justo lo contrario. El hipogeo de la reina Hatshesut, o Deir El Bahari, (Horario: 6.00 – 17.00) es el mejor ejemplo de edificio excavado en la roca de todo Egipto y su enorme escalinata y su columnata exterior es uno de los grandes iconos del país (a la altura de las grandes pirámides o Abu Simbel). Por fuera es bonito y por dentro es brutal (impresionantes los relieves y las pinturas murales). Dedícale un par de horas antes de ir hacia el Valle de Los Reyes.

Deir El Bahari, la fastuosa tumba construida por orden de la reina Hatshepsut. Warren LeMay

La mayoría de los faraones del Imperio Nuevo se hicieron sepultar en el llamado Valle de los Reyes (Horario: 6.00 – 17.00) en fastuosas tumbas excavadas en la roca y decoradas con frescos y relieves fantásticos. Visitar todas y cada una de las tumbas (63) demandaría varios días ya que la entrada sólo te da derecho a visitar tres y la de Tutankamon se paga aparte. En todo caso, tres tumbas te van a demandar varias horas ( VER GUÍA COMPLETA DEL VALLE DE LOS REYES ) así que hay que ser muy selectivos. Las mejores son: Tumba de Ramsés IX (KV6); Tumba de Merenptah (KV8); Tumba de Ramsés IV (KV9); Ramses III (KV11); Montu-her-Khopeshef (KV19); Amenofis II (KV35) y Tutmosis III (KV34). Nosotros fuimos dos días para poder ver seis tumbas y con un empujoncito vimos dos más de las chiquitas (Setnakht y Tausert –KV14- y la de Tutmosis IV –KV43- famosa por sus pinturas).

Murales de la Tumba de Seti I una de las más bonitas de todo el antiguo Egipto. Jean-Pierre Dalbéra

A orillas del río hay varias cosas que ver antes de volver al lado Este (si te alojas ahí). Si te interesa la historia de los constructores de las tumbas reales puedes acercarte a Deir El Medina, el barrio de los artesanos, donde vivieron y murieron los miles de obreros que construyeron la gloria de la antigua Teba; es la única oportunidad en toda Luxor de poder sentir el día a día de los que la habitaron hace tres milenios. Para nosotros es una visita imprescindible. Muy cerca de esta ciudadela se encuentra el Templo Funerario de Amenhotep III, custodiado por los célebres Colosos de Memnon. La línea que separa los campos verdes, las huertas y los frutales de las arenas del desierto está repleta de viejos templos y algunos palacios. Todo lo que la nueva Luxor sepultó puede verse en la orilla oeste.

Dair El Medina es la única oportunidad para visitar una ciudad del antiguo Egipto. Aquí vivieron los artesanos y constructores que crearon las tumbas de la antigua Tebas. Gary Ku

Día 3. El Valle de las Reinas y las tumbas de los nobles .- La Tumba de Nefertari sigue cerrada al gran público y sólo puede visitarse previa reserva (sca.permits@gmail.com) y a un precio relativamente alto –unos 60 euros- (dicen que es la tumba más bonita de todo Egipto) así que el Valle de las Reinas no tiene demasiado interés a no ser que pases en Luxor tres días (aunque nosotros te recomendamos volver al Valle de los Reyes para ver otras tres tumbas). En todo caso, aquí hay un par de tumbas que merecen la pena igual que sucede en el Valle de los Nobles. Ambos lugares abren de 6.00 a 19.00, pero no encontrarás grandes aglomeraciones. Aquí sólo llegan los fanáticos y los que pueden permitirse el lujo de ver las cosas con calma. Como sucede en el bellísimo y sorprendente Ramesseum (a dos pasos de las tumbas de los nobles), el templo funerario de Ramses II que no tiene nada que envidiar a los grandes espacios sagrados de la orilla este (y no hay casi nadie).

El Ramesseum es una de las más gratas sorpresas de la orilla oeste del Nilo. Chanel Wheeler

OTRAS VISITAS PARA CUANDO EL CALOR APRIETA O ANTES DE IR A DORMIR .- Un buen plan para las horas de más calor entre es el Museo de Luxor (Horario: 9.00 – 16.00 y 17.00 – 22.00), en el que se custodian buena parte de las colecciones arqueológicas que se han encontrado en los cimientos de la nueva Luxor. Otra opción aún más recomendable es el Museo de la Momificación (Horario: 9.00 – 13.00 y 16.00 – 21.00) que no sólo tiene momias para parar un tren sino un discurso didáctico muy bueno sobre el proceso y el significado religioso y simbólico de las prácticas funerarias de los antiguos egipcios. La ciudad moderna no es bonita, pero pasear junto al Nilo (Kornish Al Nilo) después del atardecer es una pasada. Puedes aprovechar para ver el Templo de Luxor iluminado y recorrer la Avenida de Esfinges a la fresquita.

El tren entre El Cairo y Asuan corre en paralelo al gran Nilo. Rab Lawrence

COMO LLEGAR .- Entre las ciudades de El Cairo y Luxor median 658 kilómetros por carretera. Lo más rápido es el avión. El aeropuerto Internacional de Luxor tiene conexiones directas con los principales destinos egipcios y ciudades extranjeras como Madrid (AlMasria), Estambul, Londres, Frankfurt, Jeddah o Kuwait. Las compañías que operan en este aeropuerto son las siguientes: Air Arabia, Air Cairo, AlMasria Universal Airlines, ASL Airlines, EgyptAir, EgyptAir Express, FlyEgypt, Jazeera Airways, Neos, Nile Air, TUI fly, Turkish Airlines. Otra manera muy popular de viajar entre las dos ciudades es el tren, aunque hay que prepararse para una larga marcha de unas 10 ó 12 horas según el número de paradas. Egyptian railways ofrece varias opciones. La más cara es el Coche Cama de primera clase (reciben el nombre de Special Service Od) que cuesta unos 100 euros al cambio por trayecto –acomodo en cabina doble-. La opción en asiento de Primera Clase ronda los 35 euros por trayecto y en Segunda Clase el billete baja hasta los ocho euros. Los foros aseguran que es una opción bastante cómoda. Lamentablemente, la página web de los ferrocarriles egipcios es muy poco operativa y es muy difícil poder sacar los billetes con antelación. Páginas especializadas como Seat61 te permiten bucear en los horarios y los precios. Muchos hoteles te ofrecen ir a sacar los billetes a la estación por un recargo (entre 5 y 10 euros). La empresa Watania Sleeping Trains ofrece el servicio de reserva y venta de billetes en su línea de ‘trenes de lujo’. El precio en cabina simple ronda los 110 euros; en cabina doble los 75 y la butaca los 35. Otra opción, menos habitual es el autobús aunque demanda hacer transbordo en la ciudad de Hurgada (en la costa) – Go Bus-. El precio de ambos billetes ronda los 15 euros y los dos trayectos duran unas 10 horas. Según parece han habilitado un bus nocturno entre El Cairo y Luxor ( lo hemos leído en TripAdvisor , pero no hemos podido comprobarlo).

Fotos bajo Licencia CC: Catherine Poh Huay Tan ; Kai 'Oswald' Seidler ; eviljohnius ; Warren LeMay ; Jean-Pierre Dalbéra; Chanel Wheeler ; Gary Ku; Rab Lawrence