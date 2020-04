Diez propuestas para comer bien y barato en Reikiavik

Islandia no es un país barato. Comer de manera barata y decente (sin abusar de la comida chatarra) puede ser un poco complicado si vas con un presupuesto limitado. Como hemos hecho con otros destinos, priorizamos los locales con cartas centradas en la gastronomía local; si se busca, es posible comer la cocina del lugar sin necesidad de ir a restaurantes demasiado caros y la capital de Islandia no es una excepción. Sólo incluimos restaurantes de comida rápida cuando la ocasión lo merece y el Reikiavik encontramos uno de los perritos calientes (hotdogs o panchos –en gran parte de Latinoamérica-) más espectaculares que comimos jamás (este tipo de locales los señalamos con iconos rojos en el mapa). Empezaremos por los locales de gastronomía tradicional y seguiremos con los restaurantes de cocina internacional. Los cafés y pastelerías te las señalamos con iconos azules. En todos ellos se come bien, en abundancia y barato (teniendo en cuenta el estándar islandés). Recuerda que el agua en todos los restaurantes islandeses es gratis.

Icelandic Street Food (Dos direcciones. Lækjargata, 8; Tel: (+354) 691 3350 y Laugavegur, 85; Tel: (+354) 691 3350) Es una de las mejores opciones para probar la gastronomía local sin dejar temblando la tarjeta de crédito. Estamos ante un concepto que aúna el modelo de cocina rápida y la gastronomía tradicional. Imprescindibles sus ‘soup goals’ sopas servidas en hogazas de pan rústico (la de cordero es una verdadera delicia hipercalórica ideal para el clima local pero también las hay de pescado y marisco) y sus platos de pescado (uno de los clásicos del local es el ‘The fisherman’s favourite’ a base de pescado, verduras y mantequilla que está muy bueno). Los platos principales rondan entre los 8 y los 10 euros. Un menú con bebida, plato principal y un postre casero ronda los 15 euros.

Myrin Mathus (Vatnsmýrarvegur, 10; Tel: (+354) 552 1288) Este restaurante peculiar se encuentra en la Estación de Autobuses de Reikiavik. Su especialidad absoluta son las cabezas de cordero. Hay que tener cierto valor para entrarle al Svið, el plato tradicional islandés. Pero si te atreves, vas a experimentar uno de los mayores placeres gastronómicos del mundo (nosotros ya la comimos en Marruecos y no tuvimos reparos). La cabeza se sirve cortada a la mitad y acompañada de puré de papas y nabos. También hay otros platos con el cordero como casi absoluto protagonista. El precio medio por persona ronda los 18 euros.

La sopa en pan es otra de las especialidades de la gastronomía tradicional de Islandia. Icelandic Street Food

Svarta Kaffid (Laugavegi, 54; Tel: (+354) 551 2999) Sopas, sopas, sopas y más sopas. Y abierto hasta las 23.00 horas. Las opciones no son muy, hay sopas de carne y de verdura, pero están riquísimas (reza para que esa tarde o noche tengan en el menú la de champiñones). Por lo tanto es ideal para vegetarianos y veganos. Puedes combinar una buena sopa y una cerveza, por ejemplo, por unos 20 euros.

Fisherman Fish Shop & Kitchen (Hagamelur, 67; Tel (+354) 450 9000). Frituras de pescado de primerísima calidad y a un precio más que interesante. El clásico Fish and chips (con un bacalao fresquísimo y blanco) y los principales platos de fruturas de pescado cuestan 12 euros. Si quieres ir a por el rollo de langostinos, el precio sube hasta los 14. El Char es un pescado de la familia del salmón típico de los mares árticos. Aquí lo sirven con una ensalada espectacular y salsa holandesa por 12 euros el plato. El local también funciona como pescadería de exquisiteces del mar: no es mala idea llevar una buena porción de bacalao salado como souvenir. También organizan tours para conocer la industria local del pescado. Un plato de pescado y una bebida cuesta unos 16 euros.

Lamb Street Food (Grandagardi, 7; Tel: (+354) 899 7632) La estrella del menú, como suele ser habitual en los restaurantes islandeses, es el cordero, pero también tiene opciones vegetarianas y veganas. El plato estrella del local son los rollitos de cordero y vegetales en una curiosa combinación de cocina local con toques árabes (humus, falafel y otras especialidades similares). Las ensaladas son, también, muy buenas. El precio medio por persona va desde los 12-14 euros (un plato y una bebida).

Entrantes de salmón y bacalao, las estrellas del mar islandés. Fisherman Fish Shop & Kitchen

Mulakaffi (Hallarmúli, 1; Tel: (+354) 553 7737) Está un poco a trasmano (si te alojas en el centro de la ciudad) pero es una buena opción para cenar si te estás quedando en la zona de Mular, donde se concentra un buen número de hoteles (aunque caminando está a poco más de 40 minutos del centro y hay muy buena conexión de transporte público). El Mulakaffi es un restaurante estilo buffet dónde hay una selección bastante amplia de platos locales (el omnipresente cordero, pescados, mariscos y sopas) y bastantes opciones de cocina internacional (incluyendo platos vegetarianos y veganos). No busques atmósfera ni ambiente… Es un lugar dónde se come barato y bien, sin muchas pretensiones más. El precio medio ronda los 20 euros.

FAST FOOD, PERO GOOD

BrewDog (Frakkastígur, 8; Tel: (+354) 588 7865) Hamburguesas de primerísima calidad y una de las mejores cervezas artesanales de la ciudad (tienen una carta de birras realmente sorprendente por la variedad). El local es un poco pijo, pero engaña. La carta añade otras especialidades de comida rápida (platillos mexicanos, calamares, rollitos, costillas a la barbacoa…) pero las estrellas de la carta son las hamburguesas (con opciones veganas y vegetarianas). El precio medio por persona (con una cerveza artesanal y un postre) ronda los 20 euros.

Rollito de Canela en Braud & Co.

Bæjarins Beztu Pylsur (Tryggvagata, 1; Tel: (+354) 511 1566) Uno de los mejores perritos calientes (hotdog, pancho) que comimos jamás. Este puesto callejero es uno de los referentes gastronómicos de la ciudad (no te estamos exagerando) y cada día se forman colas interminables de fans entre los que se encuentra el mismísimo Bill Clinton. Un perrito caliente y un refresco salen unos 6 euros.

LOCOS POR EL DULCE

Braud & Co (direcciones más céntricas: Laugavegur, 107; Tel: (+354) 456 7777 y Frakkastígur, 16; Tel: (+354) 456 7777) Esta panadería vende los mejores rollitos de canela de toda la ciudad. Tiene varios locales por toda la ciudad. Dos están en pleno centro. El de la calle Frakkastígur es un despacho de dulces con máquina de café ideal para comprar y seguir en la calle y el de Laugavegur funciona como tienda y cafetería junto a otros locales gastronómicos. Un café con rollito de canela ronda los 7 euros.

Café París (Austurstræti, 14; Tel: (+354) 551 1020) Una ciudad sin un Café París no es ciudad ni es nada… En este café bonito y céntrico también se puede comer a buen precio o tomar una cerveza (todas las tardes hay happy hour) pero lo mejor es su pastelería. Ideal para hacer una parada a media tarde y retomar fuerzas o para desayunar.