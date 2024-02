Jonan Wiergo critica al jurado de 'Bailando con las estrellas' tras su último desencuentro: “Me la suda literal”

Jonan Wiergo está destacando en Bailando con las estrellas por adoptar una posición guerrera cuestionando los comentarios del jurado. Este fin de semana tuvimos un nuevo ejemplo de ello, al quejarse públicamente de los jueces a través de su cuenta de Instagram.

El influencer no quedó conforme con las valoraciones que hicieron de su vals con el bailarín David Díaz. En particular, por los movimientos que el coreógrafo adoptó en el baile. “Hay algo que me perturba: no veo el vals. Es como si quisierais evitar el vals. No es la posición del hombre o de la mujer, sino del que guía y el que es guiado”, argumentó la jueza Blanca Li, una opinión rebatida por la pareja de concursantes. “Lo hicimos así porque David se sentía más cómodo, pero si queréis, me retáis o lo hacemos en el próximo baile y yo cojo la posición femenina. Me da absolutamente igual”, replicó Wiergo.

“Me la suda literal”

Horas después, a través de las redes sociales, el que fuera finalista de Supervivientes 2023 se desquitó no solo refiriéndose a su conflicto, sino también a las decisiones sobre las nominaciones. “Me parece injusta la nominación de Mala, Alvaro, Sheila y Angelo, sinceramente”, afirmó Wiergo a las claras a través de una publicación de Instagram Stories, donde se extendió sobre la polémica de su vals, y recoge El Televisero.

Hay que recordar que, tras expulsar a José Manuel Pinto, el jurado enfatizó su decepción con Mala Rodríguez y el bailarín Álvaro Cuenca, a quienes acompañaron en la nominación Sheila Casas y Angelo Madonia.

La personalidad de internet aseguró estar “muy contento con nuestro vals” y añadió: “La verdad que veo una gilipollez si hacemos una postura masculina o femenina. No he nacido para debatir si hago una postura masculina o femenina porque me la suda literal”.